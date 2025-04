Trumpék az antiszemita vádak miatt a Harvard 9 milliárd dollárnyi támogatását vizsgálják felül

Az amerikai kormány bejelentette, hogy felülvizsgálja a Harvard egyetemmel kötött szerződéseit, miután az intézmény nem lépett fel hatékonyan az antiszemitizmus ellen. A vizsgálat érinti a Harvard és a kormány közötti szerződéseket (255 millió dollár) és az egyetemnek juttatott többéves támogatásokat is (8,7 milliárd dollár).

Linda McMahon amerikai oktatási miniszter közleményében azt írta, hogy a Harvard nem védte meg hallgatóit az antiszemita diszkriminációtól, miközben megosztó ideológiákat hirdetett nyílt vizsgálat helyett. Ezzel pedig komoly veszélybe sodorta a hírnevét. Hozzátette, a kormány adminisztratív eszközökkel léphet fel azokkal az intézményekkel szemben, amikről kiderül, hogy megsértették a szövetségi feltételeket. Akár a szerződésüket is felbonthatják.

photo_camera Donald Trump amerikai elnök Fotó: JIM WATSON/AFP

Alan Garber, a Harvard elnöke az egyetem polgárainak küldött levelében azt írta, hogy a finanszírozás leállítása esetén le kell állítaniuk az életmentő kutatásokat és egyéb fontos projektjeik is veszélybe kerülhetnek. Garber szerint a Harvard elkötelezte magát az antiszemitizmus elleni harc mellett, fel is sorolta azokat az intézkedéseket, amiket az elmúlt hónapokban hoztak a probléma megoldásának érdekében. Elismerte viszont, hogy a helyzet még nem rendeződött megnyugtató módon.

A gázai háború kitörése óta számos Izrael-ellenes tüntetést tartottak az amerikai elitegyetemeken. A hatóságok több tucat diákot le is tartóztattak. (via The Guardian)