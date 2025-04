Vučić szerb elnök szerint katonai szövetségre léphet Magyarország és Szerbia

Szerbia a térségben Magyarországgal ápolja a legfejlettebb és legintenzívebb védelmi együttműködést, mondta Aleksandar Vučić szerb elnök, miután megállapodást írtak alá a védelmi szektort érintő közös tevékenységekről Szalay-Bobrovniczky Kristóf magyar honvédelmi miniszterrel. Vučić az aláírás után tartott sajtótájékoztatón arról is beszélt, hogy ez a mostani megállapodás nemcsak erősíti a két ország közeledését, hanem akár egy katonai szövetség vagy együttműködés kialakulásához is vezethet a két ország között, írja a szerbiai Szabad Magyar Szó.

Vučić jó szívvel idézte fel azt is, hogy az akkor is miniszterelnökösködő Orbán Viktor ellenállása miatt nem tudott a NATO szárazföldi támadást indítani az akkori Jugoszlávia ellen 1999-ben, az etnikai tisztogatásoktól kísért koszovói háború idején.

photo_camera Szalay-Bobrovniczky Kristóf a megállapodás aláírásán

Az MTI szerint Szalay-Bobrovniczky is arról beszélt, hogy a katonai együttműködés még sosem volt ilyen erős a két ország között. A kedden aláírt dokumentum értelmében a két ország hadseregei idén összesen 79 közös programot hajtanak végre, ilyen például a flottillakiképzés, az önkéntes tartalékos állomány részére szervezett többnemzeti békeműveleti harcászati gyakorlat, illetve lövészkiképzés. A miniszter arról is beszélt, hogy a Nyugat-Balkán békéje és stabilitása milyen fontos a magyar kormánynak, és hogy abban Szerbiának van a legnagyobb súlya, és természetesen ismét sürgette a szerb EU-tagságot is.