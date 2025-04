A HírTV hazudott arról, hogy Magyar Péter kiskorú lányoknak tett volna szexuális ajánlatot az Ötkertben

Két cikke kapcsán is helyreigazítást kellett közölnie a HírTV-nek, mert hazudtak arról, hogy Magyar Péter az Ötkertben kiskorú lányoknak tett volna szexuális ajánlatot.

„A hirtv.hu oldalon a 2024. július 7. napján „Itt vannak az újabb megbotránkoztató részletek Magyar Péter „bulizásáról” címmel megjelent írásban valótlanul híreszteltük, hogy Magyar Péter az Ötkert nevű budapesti belvárosi szórakozóhelyen kiskorú lányoknak obszcén, perverznek mondható ajánlatokat tett, úgy beszélt velük, mint aki a lányokat valamiféle „szextárgynak” gondolja és perverz beszólásokkal alázta őket” - olvasható a HírTV honlapján.

Továbbá a cikkben hazudtak arról is, hogy Magyar Péter az egyik kiskorú lány édesapját megfenyegette, hogy majd a testőrei elintézik. Ahogy azt is valótlanul állították, hogy Magyar Péter az egyik kiskorú lánynak azt mondta, hogy „örülj, ha szétteheted nekem a lábad”, illetve, hogy azt a kijelentést tette, hogy „szeretem a friss húst”. Ahogy arról is hazudtak, hogy Magyar Péter az Ötkert nevű budapesti a szórakozóhelyen azzal fenyegetőzött, hogy bezáratja a helyet, mert megvannak ehhez a kapcsolatai.

Ugyanerről hazudtak a Paláver - „örülj, ha szétteheted nekem a lábad” — mondta Magyar Péter egy kiskorú lánynak+videó” címmel megjelent írásban is, amiben valótlanul híresztelték, hogy Magyar Péter az Ötkert nevű budapesti belvárosi szórakozóhelyen egy kiskorú lánynak azt mondta, hogy „örülj, ha szétteheted nekem a lábad.”