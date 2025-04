Átteleltek a kullancsok

Az enyhe tél segített a kullancsoknak, hogy átteleljenek az avarban, és most a jó időben bújnak elő. Ráadásul új fajok is megjelentek, amelyek egy súlyos következményekkel járó betegséget is terjeszthetnek - tudjuk meg az RTL Híradóból.

A szakemberek szerint két új kullancsfaj jelent meg az országban, ezeket legtöbbször költöző madarak hozzák be melegebb égövekből. Az egyik viszonylag új jövevény a hyalomma kullancs, ami a krími–kongói vérzéses láz terjesztéséért felelős.

Kapiller Zoltán, a Magyar Kullancsszövetség elnöke mindenkinek azt tanácsolja, hogy