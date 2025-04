Egy demokrata képviselő maratoni beszéddel próbálta eltántorítani Trumpot

Cory Booker egyértelműen rekordot döntött azzal, hogy 25 órán és négy percen keresztül tartott beszédet a szenátusban. A New Jersey-i demokrata képviselő ezzel a maratoni beszéddel tiltakozott Donald Trump elnök ellen. Beszédében a BBC szerint úgy fogalmazott, hogy Amerika történetében ez egy súlyos pillanat. Már nem a beszéde, hanem ami úgy általánosságban történik az Egyesült Államokban.

photo_camera Fotó: TASOS KATOPODIS/Getty Images via AFP

A szenátus előtt tartott hosszú beszédek korábbi rekordját eddig Strom Thurmond republikánus szenátor tartotta, aki 1957-ben 24 órán és 18 percen át beszélt a polgárjogi törvény ellen. 2013-ban pedig a republikánus Ted Cruz tartott 21 órás beszédet, hogy az Obamacare ellen tiltakozzon.

A szabályok szerint a felszólalóknak a beszédek alatt állva kell maradniuk és természetesen a termet sem hagyhatják el, így a mosdót sem használhatják.

Booker előre szólt, hogy addig fog beszélni, amíg fizikailag képes rá. Beszédét hétfő este hétkor kezdte el és kedden este 8 után fejezte be.

Beszédében felolvasott pár levelet is olyan választópolgároktól, akik szerint Trump politikája kárt okozott nekik, de beszélt sportról és szavalt is, hogy elüsse az időt, illetve válaszolt kollégái kérdéseire is.

Booker a CBS-nek azt mondta, kényelmes cipőt viselt, és próbált minél kevesebb vizet inni, leginkább azért, hogy ne kelljen mosdóba mennie.