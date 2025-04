Korlátozások vannak a fővárosi állatkertben a ragadós száj- és körömfájásjárvány miatt

A Fővárosi Állat- és Növénykert 730 állatfajából 540 faj fogékony a ragadós száj- és körömfájásjárványra ,ami már Magyarországon is pusztít, tudta meg a Telex sajtóbeszélgetésen Sós Endrétől, az állatkert természetvédelmi és állategészségügyi igazgatójától.

A fogékony fajok miatt ugyan az állatkert nem zár be, de korlátozásokat vezettek be, például csökkentették a közvetlen kontaktusokat az állatokkal (megszüntették az állatsimogatást és etetést), nem szállítanak fogékony fajokat se ki, se be, a gazdasági udvarba pedig már csak fertőtlenítő szőnyegen lehet behajtani.

Sós elmondta, hogy a korlátozásokat a fővárosi állatkert önként vezette be, ellentétben például a győri állatkerttel, amit azért kellett bezárni, mert az egyik fertőzésgóc tíz kilométeres védőkörzetén belül esett.

A 444 információi szerint a látogatók 20 százaléka külföldi, 30 százaléka budapesti, a többi látogató pedig belföldről érkezik, nagy részük valószínűleg a budapesti agglomerációból. Ez azért fontos, mert a vírus ruhára is rá tud tapadni, és könnyen át tud fertőződni az állatokra.