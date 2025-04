Életfogytiglant kért Gyárfás Tamásra az ügyészség a Fenyő-ügyben

Nemcsak Portik Tamásra, hanem az egykori médiavállalkozóra, Gyárfás Tamásra is életfogytiglani szabadságvesztést kért másodfokon az ügyészség - írja a Blikk. Az eredeti tárgyalást tavaly novemberben azután halasztották el, hogy kiderült, egy ügyvéd sem vállalja Portik védelmét.

Április 10-én fejeződhet be jogerős ítélettel a kilencvenes évek és a magyar gazdasági-politikai elit leglátványosabb leszámolási ügye.

Fenyő János 1998-as meggyilkolása ügyében tavaly februárban a Fővárosi Portik Tamást felbujtóként elkövetett emberölés bűntettében mondta ki bűnösnek, amiért életfogytig tartó büntetést szabott ki. Gyárfást bűnsegédként 7 év fegyházra ítélték és 10 évre eltiltották a közügyektől.

Az akkori nem jogerős ítélet szerint Gyárfás bűnsegédként Portik Tamást bízta meg Fenyő megölésével, amit aztán a szlovákiai Jozef Rohác hajtott végre. Az érintettek végig tagadták a vádakat. Míg Gyárfásék felmentésért, az ügyészség súlyosbításért fellebbezett.

Az ügyészség a per korábbi szakaszában Gyárfást bűnsegédként azonosította, jelenleg azonban őt is felbujtónak minősítette a vádhatóság, mert szerintük ő volt az, aki megbízta Portik Tamást, hogy gondoskodjon Fenyő megöléséről, így a felbujtó felbujtójaként ő is felbujtónak minősül az ügyészség szerint.

Gyárfás Tamás ügyvédje az ítélet indoklását és az ügyészség vádpontjait képtelenségek nevezte. Úgy vélte a hatóságok bizonyítékokat gyártottak. A törvényszék indoklását több ponton is értelmezhetetlennek minősítette. Az ügyészség állítását volt, amikor hazugságként értékelte. Beszélt hamis jelentésekről, félrevezető nyomozati lépésekről. Tasnádi Péter megbízását életszerűtlennek nevezte. Számos részletét a terhelő tanúk vallomásának teljes képtelenségnek nevezte.

Gyárfás Tamás másodfokú tárgyalásából még két nap tárgyalási nap van hátra, utána április 10-én hozhatnak jogerős ítéletet.