Győzött a Kutyapárt a Kúrián, így megtarthatja a marihuána legalizálását követelő rendezvényét

Mégis megtarthatja a Magyar Kétfarkú Kutyapárt (MKKP) az április 20-ai Million Marijuana Marchot, miután a Kúria felülbírálta a rendezvényt betiltó rendőrségi határozatot. A döntésről a Facebookon számolt be a párt.

A rendőrség március 21-én a tervezett új alaptörvény-módosításra hivatkozva tiltotta be a fű legalizációját követelő, jellegéből adódóan békés rendezvényt. A rendőrség úgy hozta meg a határozatát, hogy az alaptörvényt még nem is módosították. A kormány egyébként nemcsak a gyerekek és fejlődésük védelmét, hanem a kábítószerekkel kapcsolatos zéró toleranciát is rögzítené a módosítással az alkotmányban.

Miután az MKKP fellebbezett a határozat ellen, a Kúria arra jutott, hogy nem lehet egy rendezvényt egy még nem megalkotott, jövőbeli jogszabályra hivatkozva betiltani.

photo_camera Kovács Gergelyt ábrázoló figura a Mi Hazánk tüntetésén Fotó: Bankó Gábor/444

A párt így idén is megtarthatja a budapesti Madách téren a Million Marijuana Marchot. A 2024-es eseményről itt, a 2023-asról pedig itt tudósítottunk.