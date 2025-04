Lázár szerint mese, hogy hamarosan elvinnének egy építési vállalkozót, a kullancsozást pedig Magyarra irányította

„Mese az egész” – mondta Lázár János miniszter arra, hogy hamarosan elvihetnek egy építési körökben mozgó nagyvállalkozót. A Szabad Európa írt pár napja arról, hogy ennek felvezetése volt Lázár kisvárdai „kullancsozása.”

A miniszter a fórumon arról beszélt, a kullancs módjára rájuk telepedett NER-eseket le kell söpörni, és neki elege van a „luxizásból”.

Az ÖT podcastjában rákérdeztek, a kullancsozás központi üzenet volt-e, vagyis Orbán Viktor üzent-e Lázáron keresztül, mire a miniszter azt mondta, az egyik kérdező használta a szót, ő válaszolt. (A fórumon rögtön jelezte, hogy ezt használni fogja.)

Ugyan a Fideszt mindenki egy monolit egységnek gondolja, Lázár szerint sokféle árnyalat elfér. Lázár arról beszélt, Orbán a kegyelmi botrány után kialakult helyzetben kérte arra, hogy „a portfólióját meghaladó mértékben” vállaljon közéleti szerepet. „Amikor azt mondta, hogy többet politizáljak, tudta, mit vállal ezzel.”

Arról is beszélt, a Fidesz nem gazdagságellenes, a szegénység ellen kell küzdeni.

Magyarországon erős nagytőkére van szükség, de a játékszabályokat szigorítani kell. Állítása szerint az ÉKM-ben meg is változtatták a játékszabályokat, a tárcájánál 2022 óta 10 százaléknál többet nem keresett építési beruházáson egy vállalkozó. Nagyobb lett a verseny, olcsóbban és átláthatóbban épül minden.

Abba sem akarnak beleszólni, hogy egy vállalkozó mire költse a pénzt, de szerinte, aki az állammal van üzleti viszonyban, annak érdemes az eredményt a köz javára is fordítania. „Nem azt mondom, hogy ne lehetne vagyont felhalmozni, de a luxuscikkekre való pénzszórást hülyeségnek tartom.”

Lázár szerint „a mértéktartást a miniszterelnök elég fontosnak tartja, és ez vonatkozik mindenkire.”

Az adásban a kullancsozást Magyarra irányította. Arról beszélt, ha a kullancsra példát vagy szinonímát kellene mondani, akkor Gulyás Gergely nem kapirgált rossz helyen, mikor azt mondta, Magyar mégis egy futballistafeleség volt, aki amint bekerült egy igazgatóságba, az volt az első dolga, hogy amit délelőtt hallott, azt az információt délután bennfentes kereskedésre használta.

„Na, ez egy kullancslét például.”

Magyar korábban visszautasította a bennfentes kereskedés vádját, amire a műsorvezető is emlékeztette Lázárt. Erre annyit mondott, vagy tett ilyet vagy nem.

Mindenesetre Magyar a kisvárdai fórumon elhangzott kullancsozásra válaszul vámpírnak nevezte Lázárt, felemlegetve a batidai „kastélyát”.

Lázár szerint ez szájhősködés, bár a vámpírok örökké élnek, innen nézve ez még imponáló is lehet. Szerinte ha Magyar komolyan venné a dolgokat, akkor nem így, hanem „értelmesen reagált volna.”

photo_camera Lázár János Fotó: ÖT youtube csatorna

Az adóköteles jövedelme mindenki számára ismert, és hatszor választották meg egyéniben annak ellenére, hogy rendre azzal támadják, hogy túl jómódú. A vadászház szerinte kereskedelmi szálláshely, amiben van tulajdonrésze, de nem ott él. Azt elsősorban kapcsolatépítésre használja, és annak nem a részvény-, hanem a vendégkönyve lenne az igazán érdekes, de azt nem hozza nyilvánosságra.

Szerinte nem ugyanaz, hogy „az ember az Alföld közepén tölti az idejét, vagy a Karib-tengeren hajókázik.”

Egy Fidesz-Tisza együttműködést kizártnak tart, mert „ahhoz az ellenzéket komoly és felelős embernek kellene vezetnie. Szájhősökre ezt nem lehet rábízni.”

Azon túl, hogy a fideszeseket „le kell csukni”, nem látja a programot, vagy hogy milyen országot képzel el Magyar 10 év múlva. Ő a műsorban hosszan beszélt arról, hogy miért kulcskérdés az önrendelkezés megtartása.

Amellett ki akar tartani, hogy 2026-ban nem indul egyéniben, bár már az előző ciklusban is ki akart szállni. A választás előtti évben beszélt is Orbánnal arról, hogy átadná ezt másnak, illetve „az országos politikában is olyan irányok vannak, ami nem biztos, hogy az ő jelenlétét igényli”, de más területen szívesen dolgozna. (Lázár a 2018-2022-es ciklusban nem volt miniszter.) Orbán azt mondta, ezt megbeszélés tárgyát képezheti, de miután 2021-ben „a hódmezővásárhelyi polgármester lett az első messiás”, „kötelessége” volt ringbe szállni és győzni a parlamenti választáson. Miután ez sikerült, Orbán a választás éjszakáján küldött egy üzenetet, hogy „kezdheti a vitorlákat bontani”.

Állítja, nem büntetésből vagy szívatásból kapta az építésügyi tárcát, nem is ilyen a viszony kettőjük között, hogy ez megtörténjen. Itt is erős kezű vezetőre van szükség, és imponáló feladatnak tartja, hogy a MÁV is hozzá került.

A riporter megkérdezte, mennyire oldódott a Rogán Antallal való viszony, amire Lázár arról beszélt, a verseny nem nőtt túl az egészséges kereteken, a nyilvánosságban sokkal intenzívebben zajlott erről a diskurzus, mint amilyen az a valóságban volt.

Állítja, ő javasolta Orbánnak, hogy a kommunikációra Orbán kapjon egy külön tárcát. Annak idején viszont a hírek arról szóltak, hogy Lázár a lemondásával fenyegetőzött, mikor ez felmerült.