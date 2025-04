Lemondta isztambuli koncertjét a Muse az ellenzéki tüntetők kérésére

A brit Muse együttes lemondta isztambuli koncertjét, mert a hetek óta tartó tüntetések támogatói szerint megsértette őket a koncert török szervezője. Az együttes közölte, hogy teljes mértékben tiszteletben tartja a rajongók aggodalmait. Abdulkadir Özkan szervező a héten „árulásnak” nevezte néhány ellenzéki tüntető cselekedeteit. Később aztán sajnálatát fejezte ki az esetleges „félreértésekért”, de ez nem csillapította az ellenzékiek ellenérzéseit.

photo_camera A Muse koncertje 2019-ben Texasban. Fotó: SUZANNE CORDEIRO/AFP

A török szervező azután szólalt meg, hogy egy kávézóban verekedés tört ki, a tüntetők pedig a hely bojkottjára szólítottak fel. Abdulkadir Özkan ekkor az X-en azt írta, „egyszerűen és világosan: ez merénylet a főváros ellen. Árulás”. Később egy másik üzenetet tett közzé, amelyben kifejtette, hogy megjegyzései nem a „tüntetés alkotmányos jogával” ellen szóltak és hogy „mélyen sajnálja” az esetleges félreértéseket. Ezután nem csak a Muse, hanem a szintén Özkan által szervezett, közelgő Robbie Williams koncert is kérdésessé vált. A brit énekes oldalait is elárasztották a felhívások, hogy törölje fellépését. A norvég énekesnő Ane Brun is lemondta koncertjét. „Úgy döntöttem, hogy nem lépek fel Isztambulban idén októberben... sajnos most nincs itt az ideje”, írta egy Instagram-posztban. De ugyancsak Üzkan szervezésében érkezett volna Törökországba Trevor Noah dél-afrikai humorista is, akinek az április 23-ra tervezett fellépését indoklás nélkül törölték.

Hetek óta több tíz- és százezrek tüntetnek Törökország-szerte, miután az Erdoğan elnök legfőbb riválisának tartott İmamoğlut és 47 másik embert korrupciós vádakra hivatkozva letartóztattak. A bíróság pedig úgy döntött, hogy a polgármesternek az eljárás végéig börtönben kell maradnia. A hatóságok több mint 300 török tüntetőt vettek őrizetbe, Erdoğan pedig utcai terrorizmusról beszélt.

(BBC)