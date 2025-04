Miért nem tudnak a szegények „rendet tartani”?

Gyurcsány Ferenc a múlt héten tett közzé egy videót, amiben egy mélyszegénységben élő embert kilencszer szólít fel rendrakásra egy kétperces videóban, mert szerinte nem lehet olyan szegénynek lenni, hogy ne legyen rend.

L. Ritók Nórával, a mélyszegénység problémájával foglalkozó Igazgyöngy Alapítvány vezetőjével beszélgettünk arról, hogy miért irreális elvárás, amit Gyurcsány támasztott Lajossal szemben.

Sokak fejében él a „tisztes szegény” sztereotípiája, azonban ők nem értik, hogy az ilyen helyzetben lévő emberek milyen mentális állapotban vannak.

Arról is kérdeztük L. Ritókot, hogy valódi segítség-e Lajosnak az, ha Gyurcsány épít neki egy házat.

Ahogy arról korábban beszámoltunk, Gyurcsány Ferenc, a Demokratikus Koalíció (DK) elnöke országjárása során ellátogatott a Tolna megyei Grábóc nevű településre, ahol találkozott egy mélyszegénységben élő emberrel, Lajossal, amiről videó készült. A videóban Gyurcsány Ferenc összesen kilenc alkalommal szólítja fel Lajost, hogy rakjon rendet, és akkor majd épít neki egy új házat.

Lajos a testvérével él egy rettentő rossz állapotban lévő, komfort nélküli házban. Ezen kívül viszont semmit nem tudunk meg Lajosról, nem tudjuk meg, hogy miből élnek testvérével, van-e pénzük ennivalóra, van-e számukra bármilyen elérhető munkalehetőség, milyen a kapcsolati hálójuk, milyen családból származnak stb.

Ha Gyurcsány Ferenc valóban foglalkozni akart volna a mélyszegénységben élő emberek problémájával, akkor ezekről a kérdésekről beszélgettek volna, azonban a találkozásról készült videó semmi másról nem szól, csak arról, hogy Gyurcsány szerint „nem lehet olyan szegénynek lenni, hogy ne lehetne rendet rakni”.

„Lajos, ide figyeljen! Nem tudunk olyan szegények lenni, hogy rendet ne tennénk. Piszokban nem lakunk” – kezdi Gyurcsány.

Itt Lajos mondani akar valamit, de azt kivágták.

Gyurcsány viszont úgy folytatja: „Én segítek magának, de nekem itt tegyen rendet, mert ettől én megbolondulok.” Szegény Lajos itt is szeretne megszólalni, de mondandóját megint kivágták, csak annyit hallunk: „Én, én…”

Miután bementek a házba, és Gyurcsány bemutatkozott a benn lévő testvérnek, Ferenc ismét Lajoshoz fordul: „Hogyha itt rendet teszel nekem tökéletesen…”

Lajos végre meg tud szólalni, azt mondja: „Igen, igen, minél előbb…” Majd Gyurcsány a szavába vág, hogy újra elismételje:

„Ha rendet teszel, mert annyira szegények még soha nem voltunk, hogy ne lehetne rendet tenni.”

Lajos helyesel, Gyurcsány pedig elmondja, hogy miután rendet raktak, ezt a házat lebontják, és építenek nekik közösen egy kicsike házat, amiben lesz áram. (Nem világos, miért kell rendet rakni, ha a házat úgyis ledózerolják.) Lajos ekkor felteszi a legfontosabb kérdést: „És addig?”

„Addig, addig még itt maradsz” – hadarja el a választ Gyurcsány. „De ennek az a dolga, hogy te ott rendet teszel. Amíg nem vigyázol magadra, addig én nem tudok vigyázni rád” – mondja.

Ekkor a másik férfi megkérdezi, hogy ugyanitt épül-e majd az a ház. Gyurcsány azt mondja, itt, majd úgy folytatja:

„Ha rendet teszel, akkor lebontjuk a házat, és egy hónap után építünk egy másik házat. Amiben lesz villany, de rendet kell tenni.”

A ma már milliárdos Gyurcsány ekkor elmeséli, hogy ő gyerekkorában egy ugyanekkora lakásban lakott, „csak kicsit jobban rendben volt, ha nem haragszotok”. Merthogy az ő szülei nagyon pedánsak és tiszták voltak.

„Csak azt tudom nektek mondani, hogyha az ember magára nem vigyáz, akkor más sem tud neki segíteni” – folytatta.

Majd mindezt összegezte:

„Tehát tavasszal rendet raktok. Nyáron ezt megcsináljuk, ősszel másik házban fogtok lakni”.

Gyurcsány az udvaron, Lajos mellett állva elmondja végre, hogy mi is lenne az egész üzenete a videónak, amiből eddig csak az derült ki, hogy a mélyszegénységben élő Lajosnak rendet kell tennie. Az üzenet az lenne, hogy bár mindenki saját maga felelős a sorsáért, akkor sem hagyhatunk másokat az út szélén, noha Gyurcsány ezért cserébe Lajostól rendrakást kért.

Gyurcsány Ferenc ezután azzal a felkiáltással, hogy: „Na!”, kedvesen a hátára vág Lajosnak, aki elsírja magát.

A minden mindegy állapot

L. Ritók Nóra, a Berettyóújfalu környékén működő Igazgyöngy Alapítvány vezetője, 25 éve foglalkozik mélyszegénységben élő gyerekekkel és családjukkal. L. Ritók Nóra a 444-nek azt mondta a videóról, hogy nem tartja azt „szerencsésnek”, bár az odafordulás mindenképp fontos.

Megkértük arra is, hogy magyarázza el, milyen okai lehetnek annak, hogy valaki, aki mélyszegénységben él „nem tart rendet” a környezetében.

„Ez egy bonyolult folyamat, nehezen érthető annak, aki sosem tapasztalta meg, milyen a »minden mindegy« állapotáig jutni. Átértékelődnek fontosságok, mentálisan mélypontra kerül az illető, és nem lesz már fontos a környezet sem, önmaga tisztán tartása sem. A szegénységnek sok szintje van, mindegyikhez más mentális állapot kötődik. A mélyszegénység lélektanát megérteni annak, aki sosem volt benne, nehéz” - magyarázta.

L. Ritók Nóra egyébként gyakran találkozik a „tisztes szegény” ideáljával.

„A Kincskereső Kisködmön világát tartják ma is üdvözítőnek, és az »én nagymamámnál sem volt bevezetve a víz, de…« érvelésben nem tudják elfogadni azt, ami nem ehhez a képhez igazodik. Sem környezetben, sem fogyasztásban. Amikor még valaki a nyomorúságban is rendet tart, az egy pont. Én is láttam ilyet, aztán azt is, amikor ugyanez a személy túl volt ezen a ponton is, és utána már nem tudott ebbe sem kapaszkodni. No és ne hagyjuk ki a szocializációs minták átörökítését sem. Az a gyerek, aki olyan közegben nő fel, ahol rendetlenség van, nem tartja fontosnak felnőttként sem, hogy más környezetet teremtsen magának” - mondja.