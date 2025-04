Egyre mélyebb gödörben a magyar ipar, rendkívül pocsékul indult az év

Csalódást keltő adatokat közölt a Központi Statisztikai Hivatal a hazai ipar februári teljesítményéről, az ipari termelés volumene ugyanis tavaly februárhoz képest 8,7 százalékkal esett vissza, a munkanaphatástól megtisztított adat szerint sem sokkal jobb a helyzet, 8 százalékos a mínusz.

Az ágazat gyakorlatilag 2023 januárja óta mélyrepülésben van, szinte folyamatosan csökken a teljesítménye, ez alól egyedül 2024 februárja volt a kivétel, akkor sikerült egy enyhe, 1,4 százalékos bővülést elérni.

Az ipari termelés volumene a 2021-es átlagtól 7,1 százalékkal maradt el,

ennél az elmúlt öt évben egyetlen rosszabb hónap sem volt.

A KSH az első becslése során még csak szűkszavú tájékoztatást ad a statisztikáról, annyit viszont már elárultak, hogy a feldolgozóipari alágak mindegyikében csökkent a termelés. Jelentős visszaesés volt a járműgyártásban, valamint a villamos berendezés gyártásában, utóbbihoz tartozik a magyar gazdaság csodafegyverének szánt akkumulátorgyártás is. A statisztikai hivatal szerint a számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása és az élelmiszer, ital és dohánytermék gyártása csak kevésbé csökkent előző év azonos időszakához képest.

Januárhoz képest sem mutat szebb képet az ágazat, hiszen 1,3 százalékos volt a csökkenés mértéke. Az ipari termelés az év első két hónapjában 6,4 százalékkal volt kisebb, mint 2024 azonos időszakában. Egy évvel ezelőtt is visszaeséssel indult az év az első két hónapban, de ilyen mértékű zuhanás nem történt, akkor mindössze 0,9 százalékos volt az elmaradás mértéke.

A ma közölt adat még a pesszimista várakozásokat is alulmúlta, írja kommentárjában Kiss Péter, az Amundi Alapkezelő befektetési igazgatója. Arra számított ugyanis a piac, hogy az ipari termelésben a gazdaságpolitikai bizonytalanság érezteti a hatását februárban.

„Még ha bizakodhattunk volna is abban, hogy lassan véget ér a hazai ipar vesszőfutása, az április eleji újabb, vártnál nagyobb amerikai vámemelések, és az ezzel megkezdődő vámháború réme ezeket a reményeket is szertefoszlatta”, írja a szakember. Ez pedig szerinte eléggé megnehezíti a termelő vállalatok tervezési folyamatait az egész világon, így Magyarországon is, ezért jelenleg a következő hónapok legfontosabb hazai gazdasági folyamataira még előrejelzést is nehéz mondani.