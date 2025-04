Kirúghatták Trumpék a Nemzetbiztonsági Ügynökség és a Kiberparancsnokság vezetőjét

Eltávolították állásából csütörtökön Timothy D. Haugh tábornokot, aki a kémügynökséget és a katonai parancsnokságot is vezette. A lépés váratlanul érte a titkosszolgálatokat is, írja a New York Times. A Kiberparancsnokság szóvivője azonban nem tudta ezt megerősíteni, a Pentagon sem válaszolt a kérdéseire, és a Fehér Ház sem erősítette meg a menesztést.

Az ügyről tájékoztató amerikai tisztviselő szerint Laura Loomer, szélsőjobboldali aktivista és Trump elnök külső tanácsadója csütörtökön az Ovális Irodában tartott ülésen Haugh tábornok eltávolítását kérte. Trump pedig utasította Pete Hegseth védelmi minisztert, hogy rúgja ki Haugh tábornokot. A Trump-adminisztráció szerint Haugh túl lassan haladt a sokszínűségi programok megszüntetésével.

photo_camera Timothy D. Haugh tábornok Fotó: ALLISON BAILEY/NurPhoto via AFP

A képviselőház hírszerzési bizottságának legfelsőbb demokrata tagja szerint „Haugh tábornok becsületes és őszinte vezető, aki betartotta a törvényt, és a nemzetbiztonságot helyezte előtérbe”. Attól tart, hogy pontosan ezek a tulajdonságok vezethettek a kirúgásához.

Másik három korábbi tisztviselő szerint Haugh-t utazás közben tájékoztatták a döntésről, és vele együtt a Nemzetbiztonsági Ügynökségnél dolgozó helyettesét is eltávolították: vagy kirúgták, vagy más pozícióba helyezték át.

Pete Hegseth védelmi miniszter és Trump már több magas rangú tisztet is eltávolított posztjáról, köztük a vezérkari főnökök egyesített testületének elnökét, Charles Q. Brown Jr. tábornokot, a haditengerészeti műveletek főnökét, Lisa Franchetti tengernagyot, és a parti őrség parancsnoka, Linda L. Fagan tengernagyot .