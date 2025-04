Lázár János kipukkasztotta a saját lufiját

Elég nagy figyelmet kapott Lázár kullancsozós, luxizós megszólalása, mégsem vitte tovább ezt a kemény vonalat.

Nem válaszol arra, kikre célzott pontosan, és csütörtökön már teljesen kifacsarva az eredeti üzenetet Magyar Péterre mutogatott.

Nehéz most a luxizás ellen úgy kikelni, hogy üzenjenek is a tábornak, de ne is érintsék az Orbán családot.

Pofozógépnek ott van Mészáros Lőrinc, bár a NER-elittől a jelek szerint hiába várnak el nagyobb szerénységet.

11 éve Pokorni betalált, abból gyilkos üzengetés lett. Egy ideje már Rogán életvitele sem téma kifelé.

Csaknem 1 millió megtekintésnél jár az a Lázár János-videó, amin a miniszter a NER-re telepedett kullancsok lesöpréséről és arról beszél, hogy elege van a „luxizásból és a repülőzésből”.

Lázár a fórumon arról beszélt, igazságtalannak tartja, hogy felelőssé tegyék őket azért, mert lehetőséget teremtettek egy vállalkozónak, „mindegy, hogy hívják, hívhatják akár Mészárosnak is”, hiszen a kormánynak az a dolga, hogy a magyar vállalkozóknak lehetőséget teremtsenek, akik élhetnek ezzel. Az más dolog, hogy utána mire költik a pénzüket.

Lázár azt mondta, „intelligencia kérdése”, hogy azok a vállalkozók, akik az elmúlt 15 évben meggazdagodtak, a köz javára is gazdálkodnak, vagy csak „saját javukra van hőzsidőzsi”.

A miniszter szerint a Fidesz azt várja el, hogy akinek a magyar állam lehetőséget teremtett arra, hogy pénzt keressen, abból a köz javára is fordítson.

„Személyesen teljes egészében elegem van a luxizásból, a repülőzésből, a jachtozásból és az egészből, amit néhány ember ebben az országban a megteremtett lehetőséggel csinált. A Fidesz nevében azt várjuk el, hogy mihamarabb hagyják abba. Szégyent hoznak az egész közösségre. Ez a személyes álláspontom a kullancsokat illetően.”

Nem jött rosszkor a nagy kiszólás

A kemény mondatok nagyon megfutottak, a Fidesz-frakció is kiposztolta megvágva, ami 100 ezer körüli nézettségnél tart. A kemény mondatok – a kullancsozás és luxizás – maradtak.

Ebből úgy tűnt, a központi kommunikáció találta ki, hogy az orbáni poloskázásra tegyenek még egy kis kullancsozást is, ami nem árt azért sem, mert pörög a zebra-gate és az MNB-s botrány, ahol erős a gyanú, hogy kiemelkedően jól Matolcsy Ádám és baráti köre.

Noha a Tiborcz István gazdagodásáról szóló Dinasztia 3,5 milliós megtekintésnél jár, és kiderült, hogy Orbán Sára is magángéppel utazik családi vakációra, a miniszterelnök és családja érinthetetlen.

photo_camera Orbán Sára magángéppel érkezik Ferihegyre Fotó: Németh Dániel/444

Még Lázár János számára is az, aki Kisvárdán azt állította a hatvanpusztai birtokot használó Orbánról, hogy úgy él, mint 25 éve, nincs több inge és cipője sem, de azért nem árt jelezni, hogy tisztában vannak azzal, hogy a saját oldaluk túltolja, nem csak a „guruló dollárokkal és hrivnyákkal” van baj a másik oldalon.

Lázár a fórumon élvezte, hogy keményet mondott, vigyorogva meg is jegyezte az idő múlására figyelmeztető Seszták Miklós országgyűlési képviselőnek, hogy most jött bele, most mondott olyat, „amiből majd baj lesz”.

Olyan nagy baj azért mégsem lett. Az egész nem volt több egy kommunikációs lufinál, amit pár nap alatt maga Lázár János pukkasztott ki.

Kedden megkérdeztük az ÉKM-et, kikre célzott Lázár, de azóta sem válaszoltak.

photo_camera Lázár egy minisztériumi Lázárinfón Fotó: Kristóf Balázs/444

A Szabad Európa a kullancsozást összekötötte azzal a keringő pletykával, hogy hamarosan elvisznek egy építési körökben mozgó vállalkozót, de Lázár csütörtökön az ÖT podcastban erről azt mondta, „mese”.

Ahelyett, hogy tovább ment volna előre, inkább visszafordult: arról beszélt, ha a kullancsra példát vagy szinonimát kellene mondani, akkor Gulyás Gergely nem kapirgált rossz helyen, mikor azt mondta, Magyar mégis egy futballistafeleség volt, aki amint bekerült egy igazgatóságba, az volt az első dolga, hogy amit délelőtt hallott, azt az információt délután bennfentes kereskedésre használta.

„Na, ez egy kullancslét például.”

Magyar korábban visszautasította a bennfentes kereskedés vádját, és a műsorvezető figyelmeztetésére Lázár is visszavett annyiban, hogy „vagy tett ilyet, vagy nem.”

Az eredeti üzenettől viszont teljesen elüt, hogy ezt is Magyar felé próbálják terelni, akárcsak Orbán poloskázását.

Lázár arra sem igennel válaszolt, hogy a kullancsozás központi üzenet lett volna – vagyis rajta keresztül Orbán Viktor üzent -, hanem arról beszélt, a Fideszben többféle vélemény van, Orbán a kegyelmi botrány után kérte, miniszteri „portfóliójánál” vigyen komolyabb közéleti szerepet. „Amikor azt mondta, hogy többet politizáljak, tudta, mit vállal ezzel.” (A kegyelmi botrány óta Lázár János fogalmaz a legkeményebben Novák Katalinnal és Varga Judittal kapcsolatban.)

A „kullancs” kifejezést nem ő használta, hanem a kisvárdai fórum utolsó kérdezője dobta be. 1 óra 33 perce beszéltek, Lázár már épp elköszönt, mikor jelentkezett egy férfi – akit Lázár állítása szerint a szervezők nem ismertek -, majd hosszan és választékosan beszélt az MNB-s botrányról, Matolcsy Ádám és köre felelősségre vonását sürgette – szerinte ez jól jönne a Fidesz támogatottságának -, és egy ponton bedobta a kullancs kifejezést. Azt rögtön az elején tisztázta, hogy fideszes.

Ha elfogadjuk, hogy mindez véletlenül, és nem irányítottan történt, Lázárnak óriási szerencséje volt, hiszen kapott egy jó nagy löketet: a kifejezésre ott helyben lecsapott, a válaszát pedig azzal kezdte, hogy „nem csak poloskák vannak, hanem kullancsok is”, azonban az MNB-től ott helyben el is távolította az egészet.

Arról beszélt, majd a rendőrség és az ügyészség dolga kideríteni, hogy az MNB-s alapítványnál történt-e bűncselekmény. „Az a kérdés, hogy ellopták-e a pénzt, vagy nem lopták el. Ezt én nem tudom megmondani.” Politikai vendettát nem javasol az ügyben. A csütörtöki podcastban is hiába kérdezte a műsorvezető, hogy a kullancsozás Matolcsy Ádámnak is szólt-e, Lázár annyit jegyzett meg viccesen, hogy „aki nem inge, nem veszi magára”, majd elterelte a témát.

A Szabad Európa nemcsak arról írt, hogy elvihetnek egy vállalkozót, hanem arról is, hogy Orbán és Matolcsy György kiegyezhetett a szabad elvonulásról, de majd érdekes lesz figyelni, kihez kerülnek a körhöz kötődő cégek. A nyomozás cserébe akár évekig húzódhat.

Nagy csattanáshoz nem a vámpírozás vezet