Lázár: „Nem olyan régen Magyar Péter Mészáros Lőrinc seggéből nyalta ki a 10 fillért”

Péntek délután Lázár János Pátyra, Menczer Tamás választókörzetébe látogatott, ahol a minisztert megkérdezték arról az ügyről is, amiben a Nemzeti Nyomozó Iroda bennfentes kereskedelem gyanújával nyomoz Magyar Péter ellen. A gyanú szerint Magyar 2023. július 21-én „az összes egyéb részvényét eladta, és több tízmillió forint értékben vásárolt Opus-részvényeket”, mielőtt Mészáros Lőrinc vagyonkezelőjének számító Opus részvény-visszavásárlási akciót jelentett be. A bennfentes kereskedelem gyanúja azért merült fel, mert Magyar ekkoriban tagja volt a Mészáros-féle MBH Bank felügyelő bizottságának is.

Erről a történetről Lázár János először azt mondta, hogy Magyar Péter azért került a részben állami tulajdonú bank felügyelő bizottságába, illetve a Magyar Közúthoz, mert Varga Judit még miniszterként közbejárt a férje érdekében. A miniszter szeint ezért merülhetett fel, hogy az itt megszerzett információkat használhatta fel a saját javára a tőzsdén. Majd elmondta a kevésbé cizellált válaszát is:

„Félénk úgy mondják, hogy a bennfentes kereskedelem azt jelenti, hogy nem olyan régen Magyar Péter Mészáros Lőrinc seggéből nyalta ki a 10 fillért. Ezt jelenti a bennfentes kereskedelem Hódmezővásárhelyen.”

Magyar Péter nemrég vámpírhoz hasonlította a kullancsozó Lázár Jánost, mert „egy szippantásra, mint ön, sokkal több vért és energiát tud elszívni a magyar nemzettől, mint sok ezer kullancs egész életében.” Később a közbeszéd állapotáról és az ellenfelek lejáratásáról is megkérdezték a minisztert, aki azt mondta, hogy ők sokkal többet kapnak. „A közbeszéd,a konfliktus,a szembenállás egyre durvább, a következő egy évben nem lesz jobb. Olyan lakossági fórumok vannak és olyan választási gyűlések vannak, ahol semmi más nem jelenik meg programképpen csak a mi leváltásunk, illetva csak a mi ellehetetlenítésünk, börtönbe jutattásunk. Az ellenfél csak ezzel kampányol. Ott aztán nem tudja meg, mennyi lesz az adó, az áram meg a gáz ára” - panaszkodott a miniszter az ellenzéki rendezvényekre, ahol szerinte csak személyes lejáratás zajlik. Lázár úgy látja, ők még nagyon visszafogottak ehhez képest, sőt megosztják a saját közösségük dilemmáit a nyilvánossággal. (Kövér Lászlóról ez nemigen mondható el.)

„Arra sincs időm, hogy azt meghalgassam, hogy engem vámpírnak nevez az ellenfél és milyen baromságokat mond” - mondta Lázár, majd arra is kitért, hogy Magyar Péter azt terjeszti róla, hogy állítólag Afrikába jár vadászni, illetve nem jól bírja az alkoholt. Erre Lázár azt mondta, hogy 22 éve nem hagyta el az európai kontinenst, csak Londonba ment. „És ez hangzik el egy fórumon, ahol ott van több ezer ember. Ez az igazi uszítás és hangulatkeltés.” Majd sajnálatát fejezte ki, hogy nem egy olyan országban élnek, ahol „amikor jövőre Magyar Péter elveszíti a választást, én szívesen leülök vele poharazgatni, és vigasztalom majd. És biztosak lehetnek benne, hogy asztal alá tudom ini.”