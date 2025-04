Megérkezett a kínai válasz Trump vámjaira: további 34 százalékos vám az amerikai árukra

A kínai pénzügyminisztérium pénteken Pekingben bejelentette, hogy ezentúl minden amerikai árura 34 százalékos kiegészítő vámot kell fizetni, amit április 10-től kell majd alkalmazni. A mérték nem véletlen, Donald Trump is ugyanilyen mértékű vámot jelentett be szerdán a kínai termékekre, ami rárakódik a már eddig is érvényben lévő, kínai árukat sújtó 20 százalékos vámra.

A Kínai Államtanács Vámbizottsága közleményében azt írta:

„Az Egyesült Államok ezen gyakorlata nincs összhangban a nemzetközi kereskedelmi szabályokkal, súlyosan aláássa Kína törvényes jogait és érdekeit, és tipikus egyoldalú zaklatás”.

Emellett egyéb korlátozásokat is bejelentettek. 11 entitást felvettek a „megbízhatatlanok” listájára, ez lehetővé teszi Peking számára, hogy büntetőintézkedéseket hozzon külföldi entitásokkal szemben. A kereskedelmi minisztérium pedig 16 amerikai szervezetet vett fel az exportellenőrzési listájára, és korlátozni fogják egyes közepes és ritka földfémek Egyesült Államokba irányuló exportját is.

A bejelentésre az európai tőzsdék és az amerikai határidős jegyzések is hirtelen esésnek indultak. (Reuters, The Guardian)