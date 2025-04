Meghátrált a kormány, nem fogják iskolásítani az óvodákat

„A visszajelzések alapján az a döntés született, hogy az óvoda szervezése továbbra is a fenntartók és az igazgatók döntéskörébe fog tartozni. Akik úgy látják jónak, hogy vegyes csoportban tudják jobban megoldani a munkát, azok vegyes csoportban fognak dolgozni, akik a »homogén irányban«, tehát az azonos életkor mellett teszik le a voksukat, akkor ők abban tudnak dolgozni” – mondta Balatoni Katalin, a Belügyminisztérium köznevelési helyettes államtitkára pénteken az M1-en.

Arra a kérdésre, hogy mire kell számítani, milyen képzést kapnának a gyermekek, a helyettes államtitkár azt válaszolta, nagy eltérés nem lesz a korábbi módszerektől, inkább jobban hangsúlyt kapnak bizonyos területek, például hangsúlyosabbá szeretnék tenni az élőszavas mesét és a mindennapos mozgás megjelenését az óvodákban.

Szeretnének jó gyakorlatokat megmutatni, amelyekkel arra ösztönöznék az óvodákat, iskolákat, hogy „valóban nekik is közelíteni kell egymáshoz”. Példaként megemlítette, már most is többen átviszik az óvodásokat az iskolába hetente egyszer, és ott ismerkednek a környezettel, hogy az ne legyen „hirtelen ismeretlen világ számukra”, amikor átlépnek. A helyettes államtitkár felhívta a figyelmet arra, hogy a szülőkkel való együttműködés is nagyon fontos. Ezért azt szeretnék, hogy a Kréta-rendszerben, ahol dokumentálják a pedagógusok a gyermekek fejlődését, az iskolaérettséghez szükséges kritériumok is megjelenjenek.

Balatoni az M1-nek azt mondta, a tervezettel azért kezdtek el foglalkozni, „mert ez – amikor a gyermekek az óvodából átkerülnek az iskolába – egy nagyon fontos életszakasz, és ennek a sikeressége jelentős kulcs a gyermek további életében”.

A BM év elején bocsátotta véleményezésre azt a rendelettervezetét, amiben külön, fejlesztő pedagógiai tevékenység szervezését írta le a nagycsoportos gyermekek számára. E szerint a legalább három csoporttal működő óvodákban az iskolakezdés előtt álló gyerekeket külön csoportokba kellett volna tenni, ha a létszámuk eléri a köznevelési törvényben meghatározott 13 fős minimumot. A Szülői Hang még petíciót is indított a tervezet ellen, azt szakmaiatlannak tartották a hvg cikke szerint. (MTI)