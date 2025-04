Nemi erőszak miatt vádat emeltek Russell Brand ellen

Nemi erőszak és több rendbeli testi sértés miatt vádat emelt Russell Brand színész-humorista ellen a brit rendőrség, írja a Reuters. A vád szerint a most ötvenéves Brand 1999 és 2005 között követte el a bűncselekményeket négy nővel szemben.

photo_camera Russell Brand Fotó: JUSTIN TALLIS/AFP

Brand ügyéről 2023 szeptemberében jelent meg oknyomozó anyag, ami után a rendőrség nyomozást indított – ez továbbra is tart, a hatóságok kérik, ha valakinek vannak információi, jelentkezzen. Brand akkor is tagadta és azóta is tagadja, hogy bármi ilyesmit elkövetett volna, szerinte minden kapcsolata beleegyezésen alapult.

Az ügy kirobbanása után a színészt azonnal eltanácsolta az ügynöksége, a fellépéseit elhalasztották,g a YouTube is letiltotta. Brand a cancel culture áldozatának tartja magát, akit azért üldöznek, mert „túl sokat tud”. Az őt ért vádakról és a reakcióiról itt írtunk bővebben.