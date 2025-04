Operatív törzset hoz létre a kormány a ragadós száj- és körömfájás miatt

„A kormány állat-egészségügyi operatív törzset hoz létre, amely összehangolja a védekezésben részt vevő hatóságok védelmi és biztonsági szervezetek munkáját” – jelentette be Nagy István agrárminiszter a továbbra is terjedő ragadós száj- és körömfájásvírusra reagálva. A miniszter azt ígérte, amíg helyzet van, minden nap tájékoztatja a nyilvánosságot.

Nagy István elmondta, minden erejükkel azon vannak, hogy megállítsák a vírus terjedését, de mivel „az a széllel is terjed, ez nem könnyű feladat”. A kijelölt zónákban fertőtlenítőkapukat állítottak fel, vakcinázzák az állatokat, törölték a tervezett állatvásárokat is.

photo_camera Tehenek egy farmon Budapest közelében, 2025. március 11-én Fotó: Isza Ferenc/AFP

Győr-Moson-Sopron megye teljes területéről és Komár-Esztergom megye három járásából az állatokat kizárólag azonnali vágásra engedik kiszállítani. A kormány megtiltotta, hogy ezeken a területeken keresztül szállítsanak állatokat külföldre vagy onnan be az országba. Nagy elmondta, hogy a szomszédos országokkal is szorosan együttműködnek, szombattól például több átkelőt is lezárnak az osztrák–magyar határon.

Jelenleg négy szarvasmarhatelep érintett a ragadós száj- és körömfájás terjedésében, újabb fertőzött állatokat és telepeket a hatóságok egyelőre nem találtak. Az érintett telepeket Nagy elmondása szerint lezárták, és kényszervágásokat hajtottak végre. Arról, hogy erre miért volt szükség, egy állatorvos beszélt a Qubitnak.