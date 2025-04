Rohamosan gyengül a pénzünk, 3 forinttal lett drágább az euró reggel óta

Donald Trump magyar idő szerint szerda késő este jelentette be a vámintézkedéseit, azóta pedig a pénz- és a tőkepiacok is lejtmenetben vannak. Az euró jegyzése a bejelentések előtt még 399-400 forint körül mozgott, péntek délre pedig már a 406 forintos szintet is átlépte az árfolyam.

A hazai fizetőeszköz gyengülése péntek délelőtt gyorsult fel igazán, ekkor még 402-403-as szinten jegyezték az eurót. A Portfolio szerint ezúttal a forint nem lóg ki a régiós sorból: a lengyel zlotyt is nagyjából hasonló mértékben ütik a piacon, a közös uniós valutához képest már 0,75 százalékos gyengülésben van.