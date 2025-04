Beállították Wayne Gretzky utolérhetetlennek hitt, 26 éves gólrekordját, nem is akárhogyan

Alekszandr Ovecskin, a Washington Capitals orosz játékosa beállította a legendás Wayne Gretzky 894 gólos alapszakaszcsúcsát az NHL-ben. Ovecskinnek ez úgy jött össze, hogy kétszer volt eredményes a vendég Chicago Blackhawks elleni 5-3-ra megnyert meccsen. Ez volt a 894. gólja, a harmadik harmad 7. percében lőtte (a 893.-at még az első harmad elején, azzal vezettek 1-0-ra):

Az is figyelemreméltó, hogy mennyire hasonló úton jutott el a két játékos a 894 gólig. Ovecskin, aki 2005-ben lett NHL-játékos, az 1486. mérkőzésén jutott el a rekordbeállításig, míg az 1999-ben visszavonult Gretzkynek csak eggyel több, 1487 meccs kellett ehhez. A kanadai sztár – aki személyesen gratulált az orosz támadónak a rekordbeállításhoz és ott lesz vasárnap a New York Islanders elleni meccsen is, ahol megdőlhet a csúcsa – 38 éves volt akkor, amikor rekordot döntött, Ovecskin most 39 éves.

A 894. Ovecskin-gól egyben a 136. győztes találata is volt, amivel a csehek korábbi kiválóságát, Jaromir Jagrt előzte meg az NHL-örökrangsor élén. Emellett Ovecskin ezzel a 14. idényében érte el a 40 gólos határt, míg az ebben korábban csúcstartó Gretzkynek 12 ilyen szezonja volt. Ovecskiné a legtöbb legalább 30 gólos szezon is (19), és Gretzkyvel, valamint a hetvenes-nyolcvanas évek New York Islandersében játszott Mike Bossyval holtversenyben övé a legtöbb legalább 50 gólos szezon is (9).

A rekordbeállítás különlegessége, hogy az orosz játékos az NHL-es pályafutása során eddig végig ugyanabban a csapatban, a Washington Capitalsban játszott/játszik. Gretzky négy csapat, az Edmonton Oilers, a Los Angeles Kings, a St. Louis Blues és a New York Rangers játékosa volt.