Amerika nagyhatalmi pozícióját veszélyezteti Trump egész pályás letámadása a tudomány ellen

Hudson Freeze az indianai egyetem hallgatója volt a hatvanas években, amikor elkezdett besegíteni a professzorának, Thomas Brocknak. Brock a Yellowstone nemzeti park forrásaiban élő mikrobákat kutatta a Nemzeti Tudományos Alap segítségével, vagyis amerikai kormányzati pénzből.

Freeze libabőrös lett, amikor a világon elsőként a mikroszkóp alatt megláthatta, hogy egy Thermus Aquaticus nevű mikroba a feltételezések ellenére mégis növekedni tudott egy bizonyos hőmérsékleten. Ez a mikroba két évtizeddel később fontos szerepet játszott a polimeráz láncreakció kifejlesztésében, ami lényegében a DNS lemásolása, vagyis minden genetikai kutatás alapja. Freeze később saját kutatókarrierbe kezdett, szintén kormányzati ösztöndíjak segítségével, egy ritka genetikai betegségek kialakulásában szerepet játszó biológiai jelenséget tanulmányozott.

A kutató története jól mutatja, hogy a kormányzatnak milyen fontos szerepe van a tudományos kutatásokban, a tudománynak pedig milyen egészen kézzelfogható hozadéka lehet még akkor is, ha első pillanatban nem tűnik különösebben fontosnak az eredménye.

Ezt ismerte fel még évtizedekkel korábban Vannevar Bush mérnök-feltaláló, aki a II. világháború alatt az amerikai Tudományos Kutatási és Fejlesztési Hivatalt vezette. Az akkor már nem volt kétséges, hogy a háborúban milyen előnyökkel jár, ha mondjuk a világ legjobb fizikusai neked dolgoznak, Bush viszont 1945-ben megírta a Tudomány, a Végtelen Határ (Endless Frontier) című dolgozatát, melyben kifejtette, hogy a tudományos kutatásokra fordított állami pénz békében is alapvető a nemzetbiztonsághoz, egészséghez, kulturális fejlődéshez, és a magasabb életszínvonalhoz.

Amerika az elmúlt 80 évben ennek megfelelően működött, a legjobb tudósokat vonzotta magához, embert juttatott a Holdra, kifejlesztette a GPS-rendszert, megalkotta a modern Internetet, vezető szerepet játszott az orvos- és gyógyszertudományban és így tovább. Az endless frontiernek egészen friss magyar vonatkozása is van, Karikó Katalin is Amerikában kutatta az mRNS-t, amiért Nobelt kapott.

Aztán jött Trump és Musk

Ezt az elvet dobja sutba a félelmek szerint a Trump-kormányzat azzal, hogy nekiment a kutatói világnak: egyszerre próbál meg leszámolni a woke-nak vagy gazdaságellenesnek tartott ideológiákkal, mint például a környezetvédelem, klímaváltozás, gender, és építi le a kormányzati kutatóintézeteket a spórolás nevében, Musk vezényletével.

A kutatókat nem érte meglepetésként, hogy bajok lesznek, már 2024-ben jelezték, hogy nem sok jóra számítanak Trump első ciklusa alapján, amikor is az elnök például arra utasított egy ökológus kutatócsoportot, hogy ne a klímaváltozás Alaszkára gyakorolt hatását kutassák, hanem gyűjtsék be a jogdíjat az olaj- és gáztársaságoktól. De amivel január óta szembesülnek, az talán még az előzetes félelmeiknél is durvább.

A Trump-adminisztráció a spórolás jegyében évi négymilliárd dollárral vágta meg az orvosbiológiai kutatások közvetett, járulékos költségeinek támogatását az orvostudományi kutatásokat működtető National Institutes of Health-nél (NIH) februárban. A Fehér Ház szerint ez azt jelenti, hogy a valódi kutatásra több pénz juthat, mire egy demokrata szenátor, Patty Murray közölte, attól még, hogy Elon Musk nem érti, mi az a közvetett költség, nem kéne az amerikaiaknak az életükkel fizetni ezért.

A kaliforniai egyetemen szintén NIH-pénzekből kutató Nobel-díjas Carol Greider, az enzim-telomeráz felfedezője azt mondta, a kutatásoknak jutó szövetségi (kormányzati) támogatás néha több, néha kevesebb, de ilyen dráma, mint most, még soha nem volt, állítása szerint ő és a kollégái egzisztenciális krízisben vannak.

És nem csak a NIH-nél van baj, a hasonló ügyeket sokáig lehet sorolni. Az USAID-támogatások megvágása miatt a Johns Hopkins Egyetem 800 millió dollárt vesztett el, emiatt bezárták az olyan kutatási és népegészségügyi projektjeiket, mint amelyek például a TBC-t, maláriát és AIDS-et kutatták. Nekik összesen 44 országban 2200 állást kellett megszüntetniük. A Környezetvédelmi Ügynökség (EPA) megszünteti a kutatási irodáját, és több mint ezer tudóst, köztük kémikust, biológust, toxikológust bocsát el. Ez a kutatási program létszámának háromnegyede.

Ráadásul közben a mindenkire kiterjedő, általános kormányzati kirúgások sem kerülik el a tudósokat és mérnököket. Musk január 30-án írt köremailt a kormányzati alkalmazottaknak, hogy szíveskedjenek a magánszférában elhelyezkedni és produktív munkát végezni, mire 75 ezer kormányzati dolgozó azonnal felmondott. Hogy ebből mennyi a tudós és mérnök, azt nem tudni, de biztos, hogy vannak köztük. Egy NIH-kutató a Nature-nek azt mondta, az ő laborjából is távoztak az email hatására, méghozzá a legjobb koponyák közül is mentek el.

Ideológia a tudomány ellen

Eközben teljes gőzzel megy az ideológai alapú támadás is egyes kutatási és tudományos területek ellen. Trump egyik első elnöki rendelete szerint csak két biológiai nem létezik, és ezzel a lendülettel be is tiltott minden kormányzati tevékenységet, amely a genderideológiát népszerűsíti. Az amerikai járványügyi központ (CDC) erre törölte a honlapjáról a gender és transzgender, LMBT kifejezéseket tartalmazó cikkeket és információkat, beleértve például az olyan adatbázisokat, hogy a transz közösségben milyen gyakori az HIV, vagy milyen a meleg, leszbikus, transz fiatalság egészségügyi állapota a többségi társadalomhoz képest. A tudományos folyóiratoknak elküldött ilyen tematikájú kutatásokat pedig visszavonta. A kezdeti káosz után egyébként több, korábban elérhetetlen aloldal ismét olvasható.