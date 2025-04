Brit miniszterelnök a vámháborúról: A világ, ahogy ismertük, megszűnt létezni

Miután Donald Trump szinte az egész világot 10 százalékos alapvámmal, más országokat pedig további büntetővámokkal sújtotta, a brit miniszterelnök úgy reagált: „A világ, ahogy ismertük, megszűnt létezni.” A várható világgazdasági felfordulásokról szakértőket kérdeztünk, ők a kereskedelmi politika covidját látták Trump döntésében, cikkünk itt olvasható.

photo_camera Fotó: LEON NEAL/AFP

Keir Stamer azt mondta, kormánya továbbra is azon fog dolgozni, hogy külön gazdasági megállapodást kössenek az Egyesült Államokkal, hogy elkerüljék a vámok egy részét. Azt is felvetette, hogy az állam külön iparpolitikával avatkozhat be a gazdaságba, hogy megvédjék a brit vállalkozásokat a várható világkereskedelmi vihartól. (BBC)