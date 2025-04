Sötét folyadék bugyog fel a földből Csemeztanyán a száj- és körömfájás betegség miatt elföldelt marhákból

Több videó is terjedni kezdett arról a területről a Hegyeshalom melletti Csemeztanyán, ahol 3000 marhát földeltek el a száj- és körömfájás betegség miatt – írja a Telex. A videókon az látszik, hogy az elföldelt állatok közül sötét folyadék bugyog fel a földből.

Bár a feltehetően még pár nappal korábban készült videón az látszik, hogy a terület csak egy szalaggal van elzárva a helyiek elől, vasárnapra biztonsági őrök zárták le a helyszínt, és senkit sem engednek be oda. A Telex az ügyben megkereste az Agrárminisztériumot, ami egy közleményben úgy reagált a videóra hogy, a leölt állatok száma miatt elkerülhetetlen, hogy a bomlás a videóban látható eredményekkel járjon.

Dr. Pásztor Szabolcs országos főállatorvos nyilatkozata szerint mindenkinek be kell tartania az állategészségügyi előírásokat, mert csak így fékezhető meg a vírus, ebbe pedig az is beletartozik, hogy a hatóság által lezárt területre illetéktelen személyek nem léphetnek be. Aki ezt megteszi bűncselekményt követ el és elzárással büntethető.

A közlemény szerint több napra lesz szükség, mire a szóban forgó gödör véglegesen lezárhatóvá válik, az elföldelést követően ugyanis „a tetemek ásványi anyagokra és szerves anyagokra bomlanak”. Ennek a folyamatnak a során képződnek azok a gázok- és folyadékok, amikből az előbbi a talajból feltörve távozik, utóbbit pedig a rétegek közé tett felszívó anyagok, például több mázsa szalma kötik meg.

A helyiek aggodalmukat fejezték ki, amikor kiderült, hogy a Győr-Moson-Sopron megyei leölt állatok egy részét a közelükben földelik majd el. Csemeztanyán ugyanis nagyjából 100 ember él, akik mind kútból veszik a vizet, a területen nincs kiépített csatornázás, így sokan attól tartanak, hogy a dögkút használhatatlanná teszi majd a vízforrásukat.

Múlt vasárnap Nagy István agrárminiszter is ellátogatott ide, és azt ígérte, hogy kiépítik a ivóvíz- és szennyvízvezetéket, és az odavezető utakat is helyreállítják, vízminőséget vizsgáló monitoringkutakat építenek ki, az érintett területet pedig dögkertté nyilvánítják és körbekerítik.