Központosított iskolaigazgató-szűrés, „nemzeti öntudat” és „hazafias nevelés” a tanárok továbbképzésében

Azok a pedagógusok, akik eddig nem szereztek vezetői képzettséget, de a jövőben iskolaigazgatói pozícióra szeretnének pályázni, azt már csak az OH által szervezett, idén szeptembertől induló képzés elvégzése után tehetik meg – vette észre a Népszava. Eddig az egyetemeken lehetett megszerezni az igazgatói megbízáshoz szükséges intézményvezetői ismeretek szakvizsgát. Akinek van ilyenje, annak továbbra is elfogadják a papírját. Ám ilyen szakvizsga 2025. január 1-jétől már nem kezdhető meg. Helyette csak az OH által szervezett képzés elvégzése után pályázhatnak pedagógusok intézményvezetői pozícióra. Ráadásul az iskolafenntartóknak jóvá kell hagyniuk már azt is, hogy valaki jelentkezzen a képzésre. Mindennek a jogi alapját egy idén január 1-jén hatályba lépett kormányrendelet adja meg.

photo_camera Képek a tanártüntetések idejéből. Illusztráció: Kiss Bence/444

De nem csak ez az újdonság az idei tanévben, hanem az is, hogy a pedagógusok az eddig hét helyett öt éves ciklusokban kötelesek részt venni továbbképzéseken (ez alól csak az 55 évnél idősebbek mentesülhetnek). A kötelező, tartalmi megújító képzéseket csak a Miniszterelnökség alá tartozó Nemzeti Közszolgálati Egyetemen (NKE) lehet elvégezni, más egyetem már nem is indít ilyeneket. A kötelező elemeket tartalmazó képzések listájáról így ír a Népszava: a kötelező listában legalább 30 olyan képzés található, amelyeknek kiemelt nevelési, fejlesztési céljuk a „nemzeti öntudat” és a „hazafias nevelés”. Ezek jó része az irodalom (például „A XX. század első felének nemzeti konzervatív és transzilván irodalma és tanításának módszertani lehetőségei) és a történelem (például „Identitásunk alapjai – magyar őstörténet és középkor”) tantárgyakhoz kapcsolódik. De megjelenik a hazafias nevelés igénye a természettudományokhoz kapcsolódó továbbképzésben is, mint például „A jövő három pillére: űrkutatás, atomenergia, energiahatékonyság” elnevezésű képzés esetében.

„Bejött az, amire már korábban is számítani lehetett: ideológiával átitatott, hazafias lózungokkal tűzdelt kötelező továbbképzési programok indultak az NKE keretében, amiket más, komoly szakmai műhely nem indítana” – mondta erről Nagy Erzsébet, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének ügyvivője.