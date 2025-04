Sorra kapják az ügyészi felfüggesztettet azok a tüntetők, akik tavaly nekimentek a kordonnak a Karmelitánál

Ügyészi felfüggesztést kaptak azok a diákok, akik tavaly májusban a Karmelita kolostornál végződő diáktüntetésen megrázták a kordont – írja a Telex.

Az egyik érintett diák édesanyja a lapnak azt mondta, fia azért ment aznap tüntetni, mert az előző heti tüntetésen könnygázzal oszlatták a rendőrök a barátait (abban az időszakban az oktatás helyzete, illetve a státusztörvény miatt tüntettek a diákok Budapesten). A történtek után augusztusban érkezett a rendőrségi idézés a rablási osztályról, de a meghallgatásig nem tudták, hogy pontosan miért akarják kihallgatni a gyereket.

A fiú egyik barátja is akkoriban kapott idézést, a két diák közösen rázta az építkezés miatt felhúzott kordont. Az édesanya szerint a gyerekeknek fogalmuk sem volt, hogy a tüntetésnek az a része már nem volt bejelentve, ők csak vonultak a tömeggel.

A Karmelitánál történtekről készült felvétel is, az alapján azonosították a fiút. A felvétellel szembesítették is, ezért tudja pontosan az édesanya, hogy mi történt. A felvételen az látszott, hogy a rángatás miatt a kordon felső része levált, de a szerkezet nem dőlt el. A diákok ekkor hátraléptek, és odébb is mentek. Nem sokkal később elindultak haza, miután egy tanáruk „leüvöltötte a fejüket”. A tanár később azt mondta, ilyen agressziót még nem élt át, ezért félt és féltette a gyerekeket is. A rendőrök május 3-án is bevetettek könnygázt.

photo_camera Készenléti rendőrök könnygázzal és tonfával szorítják vissza a diákokat a kordon áttörése után a Karmelitánál Fotó: Kristóf Balázs/444

A fiút rongálással és garázdasággal gyanúsították meg (kiderült, a kordont tulajdonló cég tett feljelentést), ami ellen a család panasszal élt, így került tovább az eljárás az ügyészségre. Ott döntöttek arról, hogy a diák egy év ügyészi felfüggesztettet kap, és pártfogó felügyelőhöz kell járnia.

Az ügyészi felfüggesztett azt jelenti, hogy az ügyészség szerint megtörtént a bűncselekmény, de nem emelnek vádat, és ha a próbaidő alatt az érintett betartja a szabályokat (jelen esetben pártfogó felügyelőhöz jár), illetve nem gyanúsítják meg mással, az eljárás megszűnik – magyarázta Mándrik Gábor, a TASZ egyik jogásza. A TASZ több diákot, köztük a cikkben szereplő fiút is képviselte. Az édesanya arról beszélt, fiát nem tudták megfélemlíteni az eljárással.

Mándrik szerint 25-30 érintett lehet, többségük ellen a május 3-ai kordonbontásra hivatkozva csoportosan elkövetett garázdaság és rongálás miatt indult eljárás. Ezek végződtek aztán feltételes ügyészi felfüggesztésekkel. Azok ellen, akik üres palackot vagy mást dobáltak a rendőrök felé, hivatalos személy elleni erőszak miatt folyik a büntetőeljárás.