Szennyezett ételt adott a város intézményeinek a közétkeztetést végző cég Nagykőrösön

A Pest megyei kormányhivatal vizsgálata szerint a „közétkeztető” mulasztása miatt betegedtek meg márciusban 867-en Nagykőrösön – értesült a HVG. „A közétkeztető a tevékenységével, mulasztásával jogszabálysértést követett el. Emiatt 867 megbetegedés történt, amely 600 gyermeket érintett” – közölte a lap megkeresésére a kormányhivatal. Az eset során öt gyerek kórházba is került kiszáradás miatt.

A cég korábban azzal érvelt, hogy „az ország több pontján is terjedő vírusfertőzés” érte el a Pest megyei várost és azt állította: „a Nébih Mikrobiológiai Nemzeti Referencia Laboratóriuma által bevizsgált ételmintáink eredményei az adott napokra minden komponens tekintetében negatívak”. A Nébih azonban később tisztázta, hogy a cég saját költségén csak négy mikróbát vizsgáltatott be (és ezek valóban negatívak lettek), de a hatóságok ennél több komponenst is ellenőriznek. A mintákat pedig célzottan élelmiszer eredetű megbetegedés gyanújával vizsgálták. A Nébih tájékoztatása szerint az elemzést nehezítette, hogy „a vizsgált minták nagyfokú általános szennyezettséget” mutattak.

Azt egyelőre nem tudni, pontosan kikre és milyen büntetést szabnak ki a több száz ember megbetegedésével járó eset miatt. Körtvélyesi Attila, Nagykőrös fideszes polgármestere a HVG-től értesült az eredményről, hivatalosan még nem kapott tájékoztatást. „Amikor kézhez kapjuk az eredményeket, akkor dönteni fogunk a megfelelő következményekről” – fogalmazott a város vezetője. Takács Zsolt, az Eatrend Kft. vezetője annyit közölt, hogy nem kaptak még semmilyen végzést, ennek megfelelően nyilatkozni sem akart. A vállalat honlapja szerint a Eatrend Kft. több tucat városban lát el közétkeztetési feladatokat.

