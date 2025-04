Gyárfás Tamás azt mondta az utolsó szó jogán, hogy nincsenek gyilkos hajlamai

„Eleve nincsenek gyilkos hajlamaim. A Napkelte című tévéműsor visszanyerése után nem volt indokom, hogy győztesként a megöletésének hatalmas kockázattal járó lépésre szánjam el magam. Hangsúlyozom, 1997-ben már nem volt közöttünk ellentét” – mondta Gyárfás Tamás az utolsó szó jogán a Fenyő-gyilkosság tárgyalásán a Blikk beszámolója szerint.

photo_camera Gyárfás Tamás Fotó: botost/444.hu

Ahogy arról a múlt héten mi is beszámoltunk, nemcsak Portik Tamásra, hanem az egykori médiavállalkozóra, Gyárfás Tamásra is súlyosabb ítéletet kért másodfokon az ügyészség. Április 10-én fejeződhet be jogerős ítélettel a kilencvenes évek és a magyar gazdasági-politikai elit leglátványosabb leszámolási ügye.

Fenyő János 1998-as meggyilkolása ügyében tavaly februárban a Fővárosi Portik Tamást felbujtóként elkövetett emberölés bűntettében mondta ki bűnösnek, amiért életfogytig tartó büntetést szabott ki. Gyárfást bűnsegédként 7 év fegyházra ítélték és 10 évre eltiltották a közügyektől. Az akkori nem jogerős ítélet szerint Gyárfás bűnsegédként Portik Tamást bízta meg Fenyő megölésével, amit aztán a szlovákiai Jozef Rohác hajtott végre. Az érintettek végig tagadták a vádakat. Míg Gyárfásék felmentésért, az ügyészség súlyosbításért fellebbezett.

A keddi tárgyaláson Gyárfás egy hat oldalas szöveget olvasott fel, amelyben többek között azt állította: