Csak néhány napot adott a kormány a bíróknak, hogy véleményezzék az őket érintő salátatörvényt

Pénteken délután kapták kézhez a bíróságok az igazságügyi minisztérium törvénytervezetét, amelyet az egyik bíró csak úgy kommentált: „Bosszú a tüntetésekért”, írja a hvg360. Noha maga a dokumentum indoklással együtt 124 oldal, van olyan bíróság, ahol hétfő estig kellett összegyűjteni az észrevételeket, véleményeket. Sok időt tehát nem adott a kormány a véleményezésre, de nem ez az egyetlen gond a tervezettel a lap szerint. Hiszen több olyan jogszabály-módosítást is belefoglaltak, amely alapvetően változtatna eljárásokon és a bírósági szervezeten is, ráadásul ezek közül nem is mindegyikről volt szó a kormánnyal előbb megkötött, majd később felmondott négyoldalú megállapodásban.

Az egyik módosítás értelmében ha valaki szeretne 70 éves koráig tovább dolgozni, rendkívüli pályaalkalmassági vizsgálaton kell részt vennie, a soron kívüli értékelésén pedig „kiválóan alkalmas” az elvárt szint. A kérelmet ezután az OBH elnöke – jelenleg Senyei György – vagy kúriai bíró esetén Varga Zs. András, a Kúria elnöke bírálja el. A lapnak nyilatkozók ezt furcsának találják, hiszen korábban pont nyugdíjazták a nyugdíjkorhatárt elérő bírákat.

Polgári és közigazgatási ügyszakon – vagyis nemcsak a peres ügyek, hanem a felszámolások, a cégbírósági és a civil szervezetek esetében is – már egy nap határidő-túllépés esetén automatikusan pénzbüntetéssel sújtaná a bíróságokat. Ennek összege a mindenkori minimálbér három százaléka lenne naponta, vagyis idén 8724 forint. Ez főként a központi régióban okozhatna problémát, hiszen itt jelentős túlterhelés mellett dolgoznak a bírók. Ha például valakinek 70 ügye van, és mindegyik esetben késik egy napot, az 610 ezres bírságot jelentene.

Ezek mellett az Igazságügyi Minisztérium tervezetében kiemelt helyen szerepel a tárgyalások online nyilvánossága is, amihez majd regisztrálni kell a Digitális Állampolgár alkalmazáson keresztül. Noha felvételt tilos lesz készíteni, a bírák szerint ez indokolatlan és kockázatokkal is jár. Egyrészt hatalmas adminisztratív teherrel járna, másrészt nem tudni, milyen részletek fognak elhangzani a tárgyaláson, amik személyiségi jogokat érintenek.

A Magyar Bírói Egyesület (MABIE) már vasárnap este megkongatta a vészharangot. Közleményükben azt írták, a határidő már önmagában is azt üzeni, hogy a jogalkotó nem kíváncsi a bírák szakmai véleményére. Az ilyen eljárás pedig csak a formális egyeztetés látszatát kelti, miközben tényleges párbeszédre, szakmai vitára vagy valódi módosításokra esély sincs.

Februárban egyébként több ezren tüntettek az igazságszolgáltatás függetlenségéért, a bírói véleménynyilvánítás szabadságáért és a hivatáshoz méltó bérért Budapesten