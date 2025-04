Nyomoznak a száj- és körömfájás miatt, katonák és rendőrök őrzik a telepeket

Katonék és rendőrök őrzik a tehenészeteket Győr-Moson-Sopronban, hogy megakadályozzák a vírus továbbterjedését - írja helyszíni beszámolójában a Blikk. A cikk szerint néhány napja még simán besétálhattak Darnózselin a fertőző száj- és körömfájással fertőzött gazdaságba, most azonban már fegyveres őrök akadályozzák meg a bejutást.

Nagy István agrárminiszter azt mondta, éppen a lapban megjelent cikk miatt is rendelték el a szigorítást, ezért most már katona-rendőr párosokat vezényeltek a kritikus helyszínekre. „Nem mindegyik gazdaság képes megoldani a telepőrzést, és a civilektől sem várható el minden körülmények között, hogy állandóan jelen legyenek, így muszáj segíteni” - mondta.

Az agrárminiszter a sajtótájékoztatóján arról beszélt, hogy az intézkedések eddig eredményre vezettek, vagyis nem jutott ki a vírus a térségből. Négy fertőzött telepen leölték a marhákat, a fertőtlenítés azonban még most zajlik. A másik két helyszínen még a hétvégéig eltartanak a „felszámolási folyamatok”.

photo_camera Útlezárás és autó-fertőtlenítés Bábolnán Fotó: Bankó Gábor/444

Nyomozás is folyamatban van az ügyben, kihallgatások is voltak - szeretnék megtalálni a járvány kitörésének okát és hogy honnan származik a vírus, mondta Nagy István, és azt is bejelentette, hogy a térségben az állam felvásárolja a teljes sertésállományt, hogy megelőzze a vírus átterjedését a sertéstelepekre.