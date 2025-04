Amerika nem most találta ki, és nem Pressman súgta nekik, hogy Magyarország korrupt

„A korrupció a magyar közbeszerzési eljárások esetében mély aggodalmakra ad okot Magyarországon."

Nagy port kavart ez a mondat, amely egy márciusban megjelent amerikai kormányzati dokumentumban szerepel. A jelentés címe National Trade Estimate Report on Foreign Trade Barriers 2025 (ami nagyjából úgy fordítható, hogy a Külföldi Kereskedelmi Akadályok Nemzeti Kereskedelmi Becslési Jelentése 2025), és Trump nevesítve megemlítette a vámok kivetéséről szóló elnöki rendeletének indoklásában. Azt mondta, nemcsak vámok nehezítik az USA külkereskedelmét, hanem a nem vámszerű akadályok is megfosztják az amerikai cégeket attól, hogy hozzáférjenek a világ piacaihoz, és ezeket az akadályokat veszi sorra ez a dokumentum kereskedelmi partnerekre lebontva.

Magyarország negatív hangvételű említése a dokumentumban azért is okozhatott meglepetést, mert Trump elvileg óriási barátja és csodálója Orbán Viktornak, és vele a magyar kormány szerint új aranykor köszönt be a magyar-amerikai kapcsolatokban. Az ügyben kénytelen volt megszólalni az aranykorozó Szijjártó Péter is, aki gyorsan David Pressman egykori nagykövetre kente az egészet, mondván, a jelentés még tavaly ősszel készült, és a nagykövetségek szállítottak bele országspecifikus bekezdéseket.

Csakhogy ez a jelentés nem egy egyszeri, a semmiből gyorsan összerakott dokumentum, nem csoda, hogy a Fehér Ház is beleállt.

Amerika ciklusokon és elnökökön átívelően védi nyíltan és a színfalak mögött is az amerikai érdekeket. Több évtizede adja ki ezt a jelentést is, melynek épp a 2025-ös, legfrissebb verziójára hivatkozik Trump, és amelyben az amerikai cégek külföldi érvényesülését akadályozó jelenségeket veszi át és elemzi.

Emellett van egy másik, nagyon hasonló, évente megjelenő kormányzati jelentéssorozata is, amelyben országonként veszik sorra, hol milyen a „befektetési klíma", szépen összeszedve az amerikai érvényesülést akadályozó problémákat. Ezekben a jelentésekben sokszor évről évre ismétlődnek ugyanazok a bekezdések, ha időközben nincs változás egy témában.

Ezekből azért kiderül, hogy nem Pressman találta ki, hogy bajok vannak itt, és Amerika nem most, de még csak nem is Biden alatt kezdett aggódni.