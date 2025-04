Csak a magyar kormány nem támogatta, hogy ez EU visszavágjon Trumpnak

Szerdán az Európai Unió tagállamai jóváhagyták az első ellenintézkedéseket Donald Trump amerikai elnök vámjai ellen: több amerikai termékre is 25 százalékos vámot vezettek ki, például a mandulára, narancslére, baromfira, szójababra, acélra és alumíniumra, dohánytermékekre, valamint jachtokra. Ezzel válaszolnak arra, hogy az Egyesült Államok 25 százalékos vámot vetett ki az EU-ból származó acél- és alumíniumimportra. „Az EU indokolatlannak és károsnak tartja az Egyesült Államok által kivetett vámokat, amelyek gazdasági kárt okoznak mindkét félnek, valamint a globális gazdaságnak is. Az Európai Unió többször is egyértelművé tette, hogy a tárgyalásos megoldásokat részesíti előnyben az Egyesült Államokkal, amelyek kiegyensúlyozottak és kölcsönösen előnyösek lennének” - közölte a döntés után az Európai Bizottság.

Csak Magyarország nem támogatta az ellenlépéseket tartalmazó csomagot, a többi 26 ország pedig igennel szavazott.

Szijjártó Péter előre jelezte, hogy a magyar kormány nemmel szavaz az amerikai termékekkel szembeni európai uniós viszontvámokra, „mivelhogy azok jelentős áremelkedést okoznának, ehelyett tárgyalni kellene a terhek csökkentéséről”. A magyar külügyminiszter szerint ebben a helyzetben „a stratégiai nyugalom a legfontosabb”. A Válaszonline nemrég bemutatta az osztrák WIIW elemzését, ami alapján a hatodik legnagyobb kárt Magyarország szenvedi el Trump vámháborúja miatt. A teljes magyar export értéke 0,37 százalékkal csökken majd az előrejelzés szerint, ami háromszorosa annak, amit a teljes EU átlagosan elszenvedhet. Egyébként a vámháhorú mögötti indoklásában az amerikai kormány például a magyar közbeszerzések rendkívül magas korrupciós kockázatát is kifogásolták.

photo_camera Fotó: ZOLTAN FISCHER/AFP

Ennél a döntésnél azonban nem volt szükség egyhangúságra, így a magyar kormány nem tudott vétózni. Tizennégy EU-tagállamnak kellett volna a megtorló intézkedések ellen szavaznia ahhoz, hogy azokat ne fogadják el. Várhatóan az Európai Bizottság a jövő hét elején újabb intézkedéseket fog javasolni az Egyesült Államok vámjaival szemben. (Politico/Euronews)