Két hete eltűnt magyar turistát keresnek Indiában

Északkelet-Indiában, március 29-én látták utoljára P. Zsoltot, miután hajnalban bejelentkezett egy hotelbe Laitumkhrah településen, írja a hvg.hu. A beszámolók szerint P. még aznap reggel taxival távozott, amellyel egy kétórányira fekvő faluba ment, ahonnan gyalog, egy hátizsákkal indult meg egy másik település felé – azóta senki nem látta.

A helyi hatóságokat a magyar nagykövetség április 2-án értesítette, el is indult egy kutatóakció, amely a helyi lapok szerint továbbra is tart. A helyi rendőrség közölte, hogy gyerekek láttak egy, a turistára hasonlító férfit Mawkawir és Rmdait környékén, úgyhogy erre, és a környéken található barlangrendszerben is kutakodnak. (Címlapképünk csupán illusztráció.)