Rossz hír Skrabski Fruzsinának és a Megafonnak: jövőre is lesz Pride-táska az IKEA-ban

Hatalmas oknyomozást végzett a minap Skrabski Fruzsina, aki kikutatta, hogy az IKEA szivárványos táskáját (Strostomma többszínű táska néven fut, 27×27 centis) már csak rövid ideig lehet kapni, amiből le is vonta a megfelelő következtetést:

„Gyorsan alkalmazkodnak az új trendhez…”

A hírtől teljesen bepörgött a kormánypárti sajtó és a Megafon-univerzum, sorra hozzák le a cikkeket/posztokat, amelyekből az sejlik fel, hogy itt bizony hatalmas paradigmaváltásokban vagyunk.

A Mandiner ultimate következtetése:

Ez pedig a Magyar Nemzeté, a maga visszafogott, mértéktartó módján:

Aztán jött a hajnalban kelő Deák Dániel, aki gyorsan meg is állapította, hogy „a nyugati multik is sorra hátrálnak ki a Pride mögül, már az IKEA is befejezi a szivárványos táska gyártását”:

A pár perccel később ébredő Kopasz már Petyát és a tiszás keménymagot kérdezte fel:

Kicsit később megérkezett a lelkesedők körébe Kötter Tamás, aki szerint valami véget ért, a woke nemű szellemi zsákutca vereséget szenvedett:

És Abrakovits Joca, aki egy nappal később kapott csak észbe, cserébe kis skandináv manócskákról és közel-keleti vásárlókról (?) delirált:

Nos. Én elvégeztem a munkát Skrabski és a szellemi holdudvar helyett, és írtam az IKEA-nak (ún. újságírói feladat), hogy megtudjam, valóban soha többet nem lehet-e kapni a szivárványos táskát, vagy csak idehaza álltak-e le az értékesítéssel, és van-e mindennek köze a Pride-hoz.

A sajtóosztálytól az alábbi választ kaptam:

Az „Utolsó lehetőség, hogy megvásárold – Ezt a terméket már nem gyártjuk.” feliratú tájékoztatást kizárólag a budaörsi IKEA-ban helyeztük ki a három budapesti áruházunk közül. A STORSTOMMA táskák rendelkezésre álló magyarországi készlete limitált, terveink szerint jövőre folytatjuk a termék értékesítését.

És hogy mennyire hátráltak ki a svéd manócskák a Pride mögül? Vereséget szenvedett a woke nevű szellemi zsákutca? Az IKEA válasza erre:

Az IKEA célja, hogy jobbá tegye a mindennapokat az emberek többsége számára. Hiszünk abban, hogy mindenki megérdemli a tiszteletet – függetlenül attól, hogy honnan származik, hogyan él vagy hogyan fejezi ki önmagát. Az egyenlőség, a sokszínűség és a befogadás nemcsak vállalati kultúránk szerves része, hanem üzleti döntéseinket is vezérli. Ez az, ami segít nekünk abban, hogy egy még jobb IKEA-t építsünk – munkatársaink, vásárlóink és a társadalom egésze számára.

Akkor ezt talán tisztáztuk is.