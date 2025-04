Súlyosan hibás informatikai rendszert szállítottak a NEAK-nak a NER-es cégek, de még a bűncselekmény gyanúja sincs meg

155 millióért vett a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) egy olyan informatikai rendszert, ami nem látta el alapfeladatai egy részét, derítette ki a Népszava. Most szintén a Népszava írta meg, hogy a Nemzeti Nyomozó Iroda máris kivizsgálta az ügyet, és mindent rendben talált, még a bűncselekmény gyanúja is hiányzik.

Vadai Ágnes DK-s országgyűlési képviselő a Népszava cikke alapján március közepén tett fel írásbeli kérdést Kövér Lászlónak az országgyűlés elnökének, amelyet Polt Péter legfőbb ügyész feljelentésként értékelt és nyomozást rendelt el.

A Nemzeti Nyomozó Iroda indoklása szerint mivel nem volt megjelölve, hogy mit is keressenek, hűtlen kezelés miatt kezdtek el nyomozni. Azt írták, hogy az Állami Számvevőszék 24 javaslatot tett a feltárt hiányosságok kezelésére, ezek ellenőrzése az ÁSZ dolga. Másrészt az ÁSZ köteles feljelentést tenni, ha bűncselekmény gyanúja merül fel, de nem tette, így nincs gyanú.

A adatok valódisága nem volt biztosított

Az EU 2017-ben létrehozott egy nagy informatikai rendszert, ami segíti a nyilvántartást és nemzetközi pénzügyi elszámolást azoknál az eseteknél, amikor egy uniós állampolgár nem a hazájában, hanem egy másik tagállamában kap egészségügyi ellátást. Magyarországon a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő, vagyis a NEAK felel az ilyen ellátások pénzügyi elszámolásáért, így csatlakoztak az uniós informatikai rendszerhez. Az EU 1,2 millió euró – akkori árfolyamon 366 millió forint – támogatást adott a magyar rendszer fejlesztésére.

photo_camera Fotó: Róka László/MTI/MTVA

Az első körben 155 millióért beszerzett informatikai rendszert az Állami Számvevőszék jelentése szerint úgy adták át a NEAK-nak még 2019-ben, hogy „a rendszerben még jelen lévő, a Vállalkozó által is ismert súlyos és egyéb hibák hiánylistán a Vállalkozónak átadásra kerülnek”, mondván, hogy „ezen hibák fennállása a rendszer átvételét nem akadályozzák”, és „a hibák javítása a jótállási időszakban fog megvalósulni”.

A következő években is számos probléma volt a rendszerrel. Az ÁSZ jelentésében például az is szerepel, hogy a vizsgált „2022-es évi költségvetési beszámolóban nemzetközi ellátásokra vonatkozó adatok valódisága nem volt biztosított”. Ez azért is súlyos, mert a tervezett külföldi ellátások előirányzata közel 24 milliárd forint volt.

Természetesen NER-esek

A rendszert egyébként NER-közeli cégektől vették: a HYDRA fejlesztését célzó két megállapodás konzorciumi vezetője az azóta megszűnt Symmetria Magyarország Zrt. volt. A cég többségi tulajdonosa Griecs-Farkas Emese több szálon is kötődött Orbán Viktor vejének, Tiborcz Istvánnak a testvéréhez, Tiborcz Péterhez. A vállalkozás egy darabig a Tiborcz-cégek székhelyéül szolgáló belvárosi lakásba volt bejegyezve.

Egy másik szerződéscsomagban pedig feltűnik a Tigra Csoport is, aminek tulajdonosa Vertán György. Ez a cég alkalmazza Varga Judit volt igazságügyi minisztert, és Vertán egyik lakásában lakik Vogel Evelin, Varga Judit volt férjének, Magyar Péternek az exe.