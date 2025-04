Donald Trump korszakos elnöki döntést hozott, hogy gondoskodhasson a „gyönyörű hajáról”

„Make America’s showers great again” – jelentette be a Reuters szerint Donald Trump, a világ legnagyobb hatalmának, az Amerikai Egyesült Államoknak az elnöke. Azaz tegyük újra naggyá (nagyszerűvé) az amerikai zuhanyzásokat.

A hír átvétele előtt eltöltöttem nem kevés időt netes keresgéléssel, hogy nem valami nagyon megkésett április tréfát nézett-e be a Reuters, pláne, hogy a nagy horderejű bejelentésnek nem találtam nyomát Trump elnök külön bejáratú közösségi médiáján, a Truth Socialön. De egyelőre sehol semmi, hát összefoglalom, miről számolt be a világ egyik vezető hírügynöksége a világ egy legfontosabb politikusának döntésével kapcsolatban.

Donald Trump rendeletet írt alá az amerikai zuhanyok víznyomás-korlátozásának feloldásáról. Méghozzá azzal a megjegyzéssel (aligha tévedünk, ha azt mondjuk: indokkal), hogy

„én például személy szerint szeretek egy kellemes zuhanyt venni, és közben gondoskodni a gyönyörű hajamról”

– idézi az elnök szavakat a Reuters („In my case, I like to take a nice shower, take care of my beautiful hair”). Szerinte a víznyomás-korlátozás feloldása újra nagyszerűvé teszi az amerikai zuhanyzásokat, szemben a mostani helyzettel, amikor a „nevetséges szabályozás miatt” 15 percig is a zuhanyfej alatt kell állnia.

A Reuters szerint Trump évekig panaszkodott a zuhanyok víznyomására vonatkozó korlátozásokra, és most a tettek mezejére lépett az elnöki rendelettel. Az intézkedésének célja az utolsó két demokrata elnök, Barack Obama és Joe Biden hatékonysági és víztakarékossági lépéseinek hatályon kívül helyezése.

„A túlszabályozás megfojtja az amerikai gazdaságot, megszilárdítja a bürokratákat, és elfojtja a személyes szabadságot” – áll a Fehér Ház közleményében. Az elnöki rendelet utasítása értelmében visszavonják azt a szabályt, amely a piacon lévő zuhanyfejeken átáramló víz mennyiségét percenként 2,5 gallonra (nagyjából 9,5 literre) korlátozta.