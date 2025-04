Donald Trumpnak jó napja van, a forintnak is jó napja van

Most már több mint 12 órája, hogy Donald Trump éppen semmit nem jelentett be a világgazdaságot ide-oda rángató káprázatos vámtarifa-ötleteiből. Ennek, valamint annak köszönhetően, hogy az utolsó bejelentése egy, a piacok számára inkább kedvező döntés volt – három hónapra felfüggesztette 75 ország vámokkal büntetését, mondván, azok nem tettek válaszlépéseket az idióta vámszabályai nyomán –, magyar idő szerint szerda éjszaka és csütörtök hajnalban erősödés volt a világ tőzsdéin, illetve a forint árfolyama is erősödik.

Kezdve utóbbival: míg szerdán napközben már 409 forint közelében is volt az euró ára, addig mostanra 403 forint alá esett, csütörtökön kora reggel a 402,8-402,9 forintos sávban járt. A dollár ára 367 forint alatt szinten kezdi a napot, az angol font 471-472 forint között van.

Az amerikai tőzsdeindexek nagy erősödéssel zárták a szerdát: a Dow Jones indexe 7,87 százalékkal, az S&P 500-as mutató 9,35 százalékkal, míg a Nasdaq 12,16 százalékkal emelkedett. A jó hangulat a távol-keleti piacokon is folytatódott, a japán Nikkei index 7,2 százalékot emelkedett, a tajvani tőzsdén 9,2 százalékkal nőttek az árak, a koreai és az indonéz részvényindexek több mint 5 százalékkal emelkedtek, míg Ausztráliában 6 százalék körül volt az erősödés.

A határidős indexek alapján várhatóan az európai tőzsdeindexek is kilőnek csütörtök reggel. Ezt erősítheti, hogy a Guardian által közzétett táblázat szerint az EU-val szembeni vámokat is 10 százalékra mérsékelte Trump – az Európai Unió egyrészt szintén tárgyalásokat kezdett Washingtonnal, másrészt döntött a visszavágásról is; természetesen a magyar kormány támogatása nélkül, 26:1 arányban.