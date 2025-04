„Maga járt már a Maldív-szigeteken? Orbán Ráhel minden héten!” – Magyar Péter hazai pályán

A címben szereplő idézetet Magyar Péter mondta annak az igen rossz szellemi és fizikai állapotban lévő néninek, aki a Nemzet Hangja-turné komáromi állomásán a kormányt képviselte. A Tisza Párt elnöke szerdán négy helyszínen lépett fel Komárom-Esztergom megyében, a 444 végigkísérte, és a nénivel folytatott beszélgetésből tudtuk meg a legtöbbet arról, hogy mi van Magyarral és az országgal.

Magyar még március 15-én jelentette be, hogy Nemzet Hangja néven ál-népszavazást indít változatos kérdésekben. Nyilvánvalóan azért, hogy akárcsak egy évvel ezelőtti felbukkanása óta számtalan témát, Orbán Viktor egyik kedvencét, az ál-népszavazásokat is elcsaklizza előle. Magyar akkor azt ígérte, hogy az ország minden településére ellátogatnak a kérdőívekkkel, amiket egyébként online is ki lehet tölteni.

Ezek a látogatások egy részén maga Magyar is megjelenik. Az utóbbi hetekben megyéről megyére járta az országot, a finisre hagyott Tolna és Baranya előtt azt a Komárom-Esztergomot végigjárva, ami a Tiszának szinte hazai pálya. A 2024-es EP-választáson, ami az egyetlen alkalom volt, ahol az óvatos párt eddig megmérette magát, csak Pest megyében és Budapesten szavaztak többen a Tiszára, mint Komárom-Esztergomban, ahol a 43 százalékos Fidesz mögött 32 százalékot kaptak.

photo_camera Dorog Fotó: Bankó Gábor/444

A szerdai miniturné négy állomása a megye négy, sok szempontból különböző települését érintette. Magyar a 11 ezer lakosú Dorogon kezdett, ahol a bányászmúlt és a baloldali hagyományok annyira élnek, hogy a városnak máig egy volt MSZP-s a polgármestere. Itt tavaly a Tisza 38%-32%-ra verte a Fideszt, ami országosan is kiemelkedő eredmény volt. A második állomás az alig 5 ezer lakosú kisváros, Lábatlan volt, ahol a Fidesz 41-31-re nyert. Harmadikként a 20 ezres Komárom következett, ahol a Fidesz 46-30-ra, tehát megyei szinten alaposan elverte a Tiszát. Magyar utolsó fellépése a 23 ezres Tatán volt, ahol 2024-ben a Fidesz alig 39-36-ra nyert.

Az egyes helyszíneken a nézőszámot és a közönség összetételét nyilván az időpont is befolyásolta, hiszen a munkaidőben tartott Magyar-showkra talán nem mindenki tudott odaérni, aki szeretett volna. A várakozásoknak megfelelően lakosságarányosan azon a Dorogon voltak a legtöbben, néhány százan, ahol Magyar Péter fél tizenegykor lépett a Tisza piros-fehér-zöldre mázolt kisteherautójának platójára, a mikrofon mögé. Lábatlanban délben száznál talán valamivel többen lehettek, a relatíve fideszes Komáromban kora délután nagyjából annyian, mint Dorogon, míg Tatán, ahol késő délután a tavaszi napsütésben a tópart a megszokottnál is idillibb hangulatú volt, valamivel többen.

photo_camera Tata Fotó: Bankó Gábor/444

Volt, ahol több standot állítottak fel a potenciális szavazóknak, volt, ahol kevesebbet, Tatán pedig a kisebb fesztiválra három különböző szuvenírárus is jutott, akiknek a szokásos piros-fehér-zöld giccstárgyak kínálatát csak tiszás zászlókkal kellett kiegészíteniük az eseményre. Magyar marcona biztonsági emberei, végtelenül lelkes, egyenpulóveres és láthatósági mellényes önkéntesei, sajtósai és tartalomgyártói mind a négy helyszínen végigkísérték.

A közönség viszont változott, nemcsak személyében, hanem jellegében is. A dorogi egybegyűltek nagy részét el lehetett volna képzelni egy DK-s vagy fideszes rendezvényen is, akárcsak a szinte falusias Lábatlanban, ahol az 1848-as emlékmű tövében az erős nyugdíjas-kontingenst néhány ebédszünetben politikailag tájékozódó melós egészítette ki. Komáromban, a központi körforgalom mellett rendezett összejövetelen a közönség is városiasabb volt, sokkal több fiatallal, és az innen már nem is olyan távoli Ausztria öltözködési stílusát idéző, jól karban tartott középkorúakkal. Tatán, ahol a budai agglomeráció összeér az Öreg-tó körüli sportkultúrával, már színes pufimellények, Thule babakocsik, Hoka cipők és Salomon hátizsákok sorakoztak a nézőtéren.