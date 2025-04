Mégsem 125, hanem 145 százalékos amerikai vám vonatkozik Kínára

A Fehér Ház a CNBC-nek megerősítette, hogy nem 125, hanem 145 százalékos vámtétel vonatkozik a kínai termékekre. A különbséget a fentanillal kapcsolatos, 20 százalékos vám jelenti, amit Donald Trump már korábban kivetett Kínára.

Donald Trump szerdán jelentette be váratlanul, hogy 90 napra felfüggeszti a nemrég megemelt vámokat, Kínára viszont 125 százalékos vámot vet ki. Mivel pár órával előtte kiírta a Truth Socialre, hogy „ez egy tökéletes idő a vásárlásra”, politikai ellenfelei már bennfentes kereskedelemmel is megvádolták.

photo_camera Donald Trump április 2-án bejelenti a megemelt vámokat Fotó: BRENDAN SMIALOWSKI/AFP

Az ügyben Trump is megszólalt. Amikor szerda este megkérdezték tőle, pontosan mikor döntött a vámok felfüggesztéséről, azt mondta, szerda reggel, de az elmúlt napokban már gondolkozott a dolgon. Az elnök stábja egyébként állítja, hogy a fordulat már eredetileg is a stratégia része volt. Karoline Leavitt elnöki szóvivő azt mondta, Trump csak az „art of the deal” elméletét alkalmazta.

