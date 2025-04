Minek mentem oda?

Amikor a Kormányinfón az RTL megkérdezte Gulyás Gergelyt, hogy miért nem engedték be a 24.hu újságíróját a kormányzati sajtótájékoztatóra, a Miniszterelnökséget vezető miniszter azzal büszkélkedett, hogy az EU-ban nem sok kormány tart a kormányülés után olyan sajtótájékoztatót, ahol két órán keresztül lehet kérdezni egy minisztert:

Hát ilyet tényleg nem tart senki. Még a magyar kormány sem.

Így (nem) kérdezhetünk

Rendszeresen előfordul, hogy a kormánnyal szemben kritikus cikkeket közlő újságok nem kérdezhetnek, mert nem marad rájuk idő. Most is így járt többek között a Bloomberg és a Telex újságírója, illetve én sem kaptam szót. Vitályos Eszter kormányszóvivő előtt ott van egy papíron a megjelent újságírók fotója és munkahelye, nem lehet véletlennek nevezni, hogy ha a 444 sorra is kerülhet, az utolsók között kérdezhet, és pár perc után meg is vonják tőlünk a szót.

Közben többek között a Magyar Hangot, a Direkt36-ot, a Gulyáságyúmédiát és a Szabad Európát be sem engedik, és meg sem indokolják, hogy miért. Amikor Gulyást 2023-ban arról kérdeztük, hogy bizonyos újságokat miért nem engednek be, azt válaszolta, „elég széles körben van itt a sajtó képviseltetve, Dörmögő Dömötör és más sincsen”, így sem szoktak beleférni a 2 órás időkeretbe, de a Kormányinfó szervezői nem vádolhatók azzal, hogy ne lenne jelen bal- és jobboldali, konzervatív és liberális sajtó kellő számban.

Márciusban a Mérce – amit szintén nem engednek be – emlékeztetett, hogy a TASZ korábban beperelte a Miniszterelnöki Kabinetiroda ellen, és nyert, így derült ki, hogy a Miniszterelnökségen nincs felelőse a regisztrációs kérelmek kezelésének, és az sincs meghatározva, hogy milyen szempontok alapján válaszolnak a megkeresésekre.

Amikor megkérdeztem, hogy ha nagyobb lenne-e az említett lapok elérése, mehetnének-e a Kormányinfóra, Gulyás csak annyit mondott, hogy ha a 444-é lenne kisebb, akkor akár helyettünk mehetnének. A tiltásnak annyiban biztos nincs köze a nézettséghez, hogy amíg a Magyar Hangnál nem ritkák a több tízezres nézettségű videók, addig például a Kormányinfón mindig, elsők között szót kapó Breuer Press-Heti TV videóit néhány tucat ember látja.

De a rendszeresen egzotikus kérdésekkel bombázó Medveczky Attila, a Magyar Fórum/magyarforum.info alkalmazottja is mindig szót kap, pedig a magyarforum.info nincs a Digitális Közönségmérési Tanács (DKT) által mért olvasottságú médiumok között, a Similarweb adatbázisa szerint pedig átlagosan 2400-an kattintanak a magyarforum.info-ra havonta, amivel Magyarországon a 76 197. leglátogatottabb honlap. Ezzel szemben a Magyar Hang hetilap portálja, a hang.hu az utóbbi három hónapban havi átlagban 1,7 millió olvasót érdekelt.

Ehhez jön még hozzá, hogy az utóbbi időkben elkezdtek odahívni egy-egy államtitkárt vagy kormánybiztost is, akit csak az adott témában lehet kérdezni: a múlt héten Gyopáros Alpár, a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos csak a kistelepülések fejlesztéséről, most pedig Koncz Zsófia, a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára csak a családtámogatásról beszélt.

photo_camera Koncz, Vitályos és Gulyás a Kormányinfón 2025. április 10-én. Fotó: Máthé Zoltán/MTI/MTVA

Ezen a héten így nézett ki a 2 órás Kormányinfó:

A 42. percig beszélt Gulyás, Koncz és Vitályos.

Az 56. percig lehetett Koncztól kérdezni.

Az M1 jött 4 percig.

Az Origo jött 4,5 percig.

A TV2 jött 4 percig.

Az ATV jött 11 percig.

A Magyar Nemzet jött 4,5 percig.

Breuer Péter jött 5 percig.

Az Index jött 5 percig.

A Hír TV jött 4,5 percig.

A Magyar Fórum jött 6,5 percig.

Az RTL jött 11 percig.

A Magyar Hírlap jött 2 percig.

A HVG-re a végén 5 perc jutott.

A kormánypárti lapok kérdéseinél egyébként nem ritkán éppen naprakész adatok vannak Gulyás Gergely előtt, míg a kormánnyal szemben kritikus sajtó kérdéseire gyakran nem ad épkézláb választ, sokszor pedig későbbre ígér tájékoztatást, ami nem ritkán elmarad.

Így élünk

Természetesen büszkélkedhet ezzel az eljárással Gulyás Gergely, de azért az sem mellékes, hogy milyen kommunikációs környezetben tartják ezt a Kormányinfót.