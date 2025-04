Emmanuel Macronnál járt Orbán kebelbarátja, Aleksandar Vučić

Párizsban tárgyalt Aleksandar Vučić szerb elnök, akit Emmanuel Macron francia elnök többek között arra figyelmeztetett, hogy Párizs szeretné, ha a szerbek felhagynának Bosznia-Hercegovina destabilizálásával. Belgrád, illetve személyesen Vučić ugyanis támogatja a boszniai szerbek vezetőjét, Milorad Dodikot, akit egy szarajevói bíróság első fokon már el is ítélt, miután több intézkedése is a boszniai Szerb Köztársaság önállósodását szolgálja, vagyis bomlasztja a mostani Bosznia-Hercegovina egységét. (Ebben nem elhanyagolható támogatást kap Dodik mások mellett Moszkvától és az Orbán-kormánytól: Szijjártó külügyminiszter szerbül mondott beszédet a kampányában, de még az is felmerült, hogy ha elítélik, a TEK menekítse ki az országból.)

photo_camera Elnöki kézfogás Fotó: SERGE TENANI/Hans Lucas via AFP

Macron a mostani tárgyaláson leszögezte a szerb államfőnek: Franciaország „rendíthetetlenül támogatja” Bosznia-Hercegovina egységét, és „elítél minden olyan akciót, amelynek célja ennek aláásása”. A francia elnök szerint „mindenki felelőssége, hogy az alkotmányos rend tiszteletben tartásán munkálkodjon annak érdekében, hogy Bosznia-Hercegovina visszakerüljön az európai útra”.

Az európai és demokratikus utat Szerbiától is elvárnák, Macron arról is beszélt: „bízom Szerbia azon képességében, hogy visszatér a párbeszéd útjára, és kifejeztem reményemet, hogy a leendő kormány eltökélten folytatja a várt reformokat, és megszilárdítja a nagyon jó gazdasági eredményeket”. Szerbiában november óta egymást érik a tüntetések, miután a nemrég felújított újvidéki vasútállomás betontetője beomlott, ami 16 ember halálát okozta. A kormány március 19-én a tiltakozások nyomására lemondott.

Az MTI szerint gazdasági kérdésekről is tárgyalt a két elnök. Így Macron megerősítette Franciaország részvételét a belgrádi Expo 2027 kiállításon, míg Vučić szerint beszéltek francia vállalatok további szerbiai beruházásairól, valamint a Michelin gyár amerikai vámok elleni védelméről. A Michelin még a 2010-es évek közepén nyitotta meg a mintegy 215 millió eurós beruházással épült gyárát Szerbia délkeleti részén, a bolgár határ közelében lévő Pirot városában.