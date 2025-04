Politikai ellenfelei bennfentes kereskedelemmel vádolják Trumpot, amiért pár órával a megemelt vámok felfüggesztése előtt kiposztolta, hogy most éri meg részvényeket vásárolni

Több amerikai politikus is bennfentes kereskedelemmel és tőzsdei manipulációval vádolja Donald Trumpot, aki szerdán váratlanul bejelentette, hogy 90 napra felfüggeszti a nemrég megemelt vámokat, Kínára viszont 125 százalékos vámot vet ki.

Trump ugyanis pár órával a bejelentése előtt kiírta a Truth Socialre, hogy „ez egy tökéletes idő a vásárlásra”. Miután bejelentette a megemelt vámok felfüggesztését, az amerikai részvények azonnal kilőttek.

photo_camera Donald Trump Fotó: BRENDAN SMIALOWSKI/AFP

Az elnök posztjának időzítése miatt több demokrata politikus is gyanút fogott. Adam Schiff szenátor azt követelte, indítsanak nyomozást az ügyben, hogy kiderüljön, kik tudtak idő előtt Trump döntéséről, és kik kereskedtek az adott intervallumban részvényekkel.

Chris Murphy szenátor azt írta az X-en, hogy bennfentes kereskedési botrány alakul. Szerinte Trump posztja alapján egyértelmű, hogy az elnök segíteni akart az embereinek, hogy pénzt tudjanak keresni.

Alexandra Ocasio-Cortez képviselő pedig felszólította az amerikai kongresszus valamennyi tagját, hogy tegyék közzé az elmúlt 24 órában vásárolt részvényeiket.

Az ügyben Trump is megszólalt. Amikor szerda este megkérdezték tőle, pontosan mikor döntött a vámok felfüggesztéséről, azt mondta, szerda reggel, de az elmúlt napokban már gondolkozott a dolgon. Az elnök stábja egyébként állítja, hogy a fordulat már eredetileg is a stratégia része volt. Karoline Leavitt elnöki szóvivő azt mondta, Trump csak az „art of the deal” elméletét alkalmazta.

Trump vámpolitikájának várható hatásairól ebben a cikkben írtunk bővebben. (via The Guardian)