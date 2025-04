Rétvári Bence: Az előző kampányok győztes stratégiájával nem tudjuk megverni a Tiszát

„Magyar Péter nem lesz miniszterelnök” – nyugtatja a hallgatóságot Rétvári Bence az albertirsai fideszes országjáró fórum ötvenedik percében. Bár az esemény témája a kormány Ukrajna EU-csatlakozásáról szóló nemzeti konzultációja, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára negyed órája a Tisza Pártról és Magyar Péterről beszél. Láthatóan fontosnak tartja, hogy a szimpatizánsok megnyugtató szavakat is kapjanak Ukrajna sarazása mellett.

A KDNP-s politikus különleges városban tart fórumot. Az első sorban ugyanis ott ül Jutasiné Klein Kitti, Albertirsa KDNP-s polgármestere, aki nemcsak a Bayer Zsolttal kampányoló fideszes jelöltet, hanem a várost 1998 óta irányító független polgármestert is legyőzte tavaly júniusban. Az ellentéteket azonban látszólag sikerült rendezni, a második sorban ott ül a fideszes alpolgármester is.

photo_camera Középen Jutasiné Klein Kitti albertirsai polgármester, Rétvári Bence belügyi államtitkár és Feldman László fideszes választókerületi elnök Fotó: KARLIK DORA

Kell az internet is

A teremben nagyjából százan vagyunk. A többség nyugdíjas, de az utánam következő második legfiatalabb résztvevő is legalább 45 éves. Rétvári igyekszik a nyugdíjasok számára is befogadható módon elmagyarázni a Tisza-jelenséget. Azt mondja, hogy a párt gyors előretörése három dolognak köszönhető.

„A kiindulópont a parlamenti ellenzék állapota volt. Végleg kiderült róluk, hogy nem a legélesebb kések a fiókban. Így a baloldali politikusok helyett a baloldali média képviselői lettek a fő ellenségeink. Ők aztán pár hónap alatt lecserélték a korábbi ellenzéki sztárokat Magyar Péterre.”

Rétvári szerint a végeredmény, vagyis a Tisza „nem is egy párt vagy mozgalom”, hanem Magyar és az arctalan politikusainak a pártja, „egy Facebookra rendezett, folytatásos teleregény-sorozat”. Ezt a jelenséget viszont nem szabad alábecsülni.

„Magyar Péter készségszinten használja a közösségi médiát, ez az erőssége. Ha meg akarjuk nyerni a jövő évi választást, sokkal aktívabbnak kell lennünk a Facebookon. Nem tudjuk az előző kampányok győztes stratégiájával megnyerni ezt a választást. Továbbra is fontosak lesznek a fórumok, a kopogtatások és a mozgósítások, de nem elegendőek. Kell az internet is, amiben a túloldal most jobb, mint mi.”

Rétvári konkrét módszerekkel is szolgál. Azt javasolja a hallgatóságnak, hogy a lehető legtöbbször osszák meg Facebookon a fideszes politikusok és véleményvezérek posztjait. Utóbbiak körében a megafonosokat külön is említi.

„Azért kell aktívnak lennünk az interneten, mert az üzeneteink szétzúzzák a tiszások vágyait. Ha megtesszük ezeket a lépéseket, joggal bízhatunk benne, hogy megint nyerünk.”

A tiszás országjáráson készült képek miatt aggódó szimpatizánsokat pedig azzal nyugtatja, hogy a fotókon látható tömeg sosem akkora, mint amekkorának látszik. Szerinte azért látványosak a képek, mert a tiszás rendezvényeket mindig a lehető legjobb irányból fotózzák.

„Ettől még ne becsüljük őket alá. Nincsenek kevesen. Nyilván többen vannak náluk, mintha az MSZP elnöke tartana fórumot. Tudják egyáltalán ki az MSZP elnöke? Megmondom: Komjáthi Imre.”

Miközben Magyar Péter országjárásának népszerűségével kapcsolatban óvatosan fogalmaz Rétvári, a Nemzet Hangjának nevezett tiszás nemzeti konzultáció pultjairól beszélve már korántsem fogja magát vissza.