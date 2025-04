Trump visszavonulója a bennfentes kereskedelem gyanúját is felveti

6 ezer milliárd dollár égett el azon a héten az amerikai részvénypiacon, amikor Donald Trump globális kereskedelmi háborút indítva éppen szétzúzni készült a világgazdaságot. Az április 2-i “felszabadítás napja” után, amikor az amerikai elnök gigantikus vámokat jelentett be a világ minden országára, beleértve a pingvineket és kivéve az oroszokat, több mint 10 százalékát estek a tőzsdeindexek, és ami legalább ilyen aggasztó volt: a szokásos menekülőpiacok és az amerikai államkötvények is lefelé indultak el, ami már a teljes pénzpiaci összeomlás rémével fenyegetett.

Donald Trump aztán, miután napokig arról győzködött mindenkit, hogy halálosan komolyan gondolja, kész elmenni a falig, nem függeszti fel a 9-én életbe lépő vámokat, szerdán New York-i idő szerint egy órakor bejelentette, hogy ácsi, nem ér a nevem: azzal a lendülettel 90 napra felfüggesztette a pár órával korábban élesedő tarifákat, Kínát kivéve, akikre újabb emelést jelentett be, így rájuk már a vicckategóriánál is viccesebb 125 százalék vonatkozik. Vagy 145 százalék.

A teljes hátraarc előtt nem egész négy órával azonban az amerikai elnök közzétett egy utólag új értelmet nyerő posztot a saját tulajdonában lévő közösségi oldalán, a Truth Social-ön.

“Nagyszerű idő a vásárlásra! DJT”

– írta ki Donald Trump, arra buzdítva mindenkit, hogy most vásároljon a bezuhant részvénypiacon.

Hogy egy regnáló amerikai elnök mennyire adhat tőzsdei tanácsokat, miközben minden szava potenciálisan árfolyamokat képes mozgatni, általában is minimum kérdéses. Ebben az esetben azonban Trump konkrét tőzsdei műveletekre buzdított úgy, hogy abban a pillanatban rajta kívül legfeljebb néhány embernek lehetett arról tudomása, hogy mi készül: a vámok nagy részének visszavonása, aminek előreláthatóan óriási hatása lesz a befektetői hangulatra és a tőzsdei árfolyamokra.

A bennfentes kereskedelem gazdasági bűncselekmény, ahol különleges, nem nyilvános információkat használ fel valaki az előnyszerzésre. Hogy ebben az esetben kik voltak az előnyszerzők, egyelőre nem lehet tudni, ahogy azt sem, hogy a Fehér Ház környékén folytatott-e valaki ezekben az órákban komolyabb ügyleteket - de önmagában Trump posztja gyanúra adhat okot.

Különösen, hogy a vásárlásra buzdító poszt alatt szereplő DJT aláírás a Truth Social közösségi oldalt is birtokló Trump Media & Technology Group, a Trump család cégének tőzsdei rövidítése - vagyis az Egyesült Államok elnöke a családi cég tőzsdei jelével buzdított vásárlásra pár órával az árfolyamot kilövő bejelentése előtt - a Trump Media & Technology Group részvényárfolyama 22 százalékkal ment fel a bejelentés után tőzsdezárásig.

Nem sokkal a vámok felfüggesztéséről szóló poszt élesedése előtt ráadásul gyanús, nagyértékű tőzsdeügyleteket azonosítottak, melyek a nagy amerikai részvényindexek, a Nasdaq és az 500 legnagyobb tőzsdei vállalat részvényeiből képzett S&P 500 egy napon belüli, jelentős emelkedésére “fogadtak”.