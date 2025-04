Hadházy Ákos a jövő keddi tüntetésen felmegy a Várba

Jövő hét keddre is bejelentette hídfoglaló tüntetését Hadházy Ákos. A demonstráció ismét az Erzsébet hídon kezdődik, ám míg ezen a héten a független országgyűlési képviselő a beszédek után is a hídon maradt (mások elindultak másfelé, a Szabadság és a Petőfi hídon is töltöttek némi időt), legközelebbre már kicsit más programot tervez.

photo_camera Hadházy Ákos az április 8-i hídfoglaláson. Fotó: Bankó Gábor/444

Mint írta:

„Az Erzsébet hídon tartott demonstráció után felmegyünk a Várba és ott folytatjuk a gyűlést. Ezt a rendőrség tudomásul vette (lehet, hogy a hatalom dicsekedni szeretne Rogán új palotájával, de fogok mutatni ott még durvább dolgokat is. Lehet, hogy találkozunk egy zacskó szellentéssel is…).”

A Várba tett túra után viszont tervei szerint a kitartó demonstrálókkal visszatér majd másnap az Erzsébet hídra is. Az eseményről itt lehet többet megtudni.

Hadházy Ákos és a Momentum a gyülekezési törvény módosítása óta tiltakozik, nemcsak a Pride ellehetetlenítése, de amiatt is, hogy a módosítás a jövőben bármely, a kormánynak nem tetsző tüntetést ellehetetleníthet a gyermekek védelmére hivatkozva, ezért annak visszavonását követelik.

