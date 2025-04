Kollár Kinga megosztott egy 2006-os cikket, amiben Orbán azt kéri, hogy az EU ne segítsen „hazug és csaló” kormányokat

Kollár Kinga, a Tisza Párt EP-képviselője megosztotta az Átlátszó találatát egy 2006-os cikkről, amiben Orbán Viktor akkor arról beszélt Strasbourgban, „hogy az EU ne nyújtson segítséget »hazug és csaló« kormányoknak”. A megosztott poszt fölé azt írta, „Miniszterelnök úr, még egy mondást ajánlok a figyelmébe a mai napon: A hazug embert hamarabb utolérik, mint a sánta kutyát!”

Kollár Kinga ellen egészpályás letámadást indított a kormánypropaganda, és még Orbán Viktor is megszólalt, miután bekerült a hírekbe a tiszás EP-képviselő egy megszólalása: „A dolog pozitív oldala, hogy a magyarok romló életszínvonala erősíti az ellenzéket. Én ilyen értelemben nagyon pozitívan tekintek a 2026-os választásra” – mondta Kollár a Költségvetési Ellenőrzési Bizottság hétfői ülésén a jogállamisággal kapcsolatban.

A kormánymédia nem adta közre a teljes felszólalást, mi azért lefordítottuk, hogy ne csak a kivágott rész alapján ítélhessék meg az olvasók a kijelentéseket. Kollár Kinga az uniós testület egy bizottsági ülésén arról beszélt, hogy a jogállamisági eljárás hatékonynak bizonyult, mert megközelítőleg 21 milliárd eurót függesztettek fel, amiből egymilliárd már el is veszett (itt elolvashatja). Orbán szerint ez a nyilatkozat olyan, amilyen az őszödi beszéd óta nem volt a magyar történelemben, és ezek alapján a megszólaló és politikai közössége annak örül, „ha Magyarországon rosszul mennek a dolgok”.

A jogállamisági eljárást az Európai Bizottság (EB) azért indította, mert Magyarországgal kapcsolatban számos jogállamisággal kapcsolatos aggodalom merült fel. Amíg a kormány nem hajlandó megfelelni az EB által támasztott követelményeknek, addig az ország súlyos uniós forrásoktól esik el.

A kormány azokat a jellemzően momentumos képviselőket, akik a jogállamisági eljárást az Európai Parlamentben támogatták és támogatják, azzal támadja, hogy aktívan dolgoznak Magyarország ellen – míg a megtámadott képviselők jellemzően azzal védekeznek, hogy Magyarország megszegi azokat az uniós alapvetéseket, amelyeket a csatlakozásakor elfogadott.

A jogállamisági eljárás kapcsán a kormány most már a Tiszát is lényegében hazaárulással vádolja, kormányközeli civil szervezetek tüntetést is szerveznek. A Tisza azzal védekezik, hogy ők épp az uniós források hazahozásán dolgoznak. Kollár posztjában pedig arra akarta felhívni a figyelmet, hogy amikor a Fidesz ellenzékben volt, 2006-ban Orbán még arról beszélt, hogy