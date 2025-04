Az eddig is elérhető eSzemélyi mellett már szelfivel is lehet csatlakozni a Digitális Állampolgárság Programhoz, írja a Telex. Az új funkcióval már azok is tudnak otthonról regisztrálni, akiknek csipes útlevelük vagy régebbi csipes személyijük van, írják. Gyors eljárásra senki se számítson:

a szelfi beküldését követően várni kell legalább egy-két napot, amíg minden lecsekkol a rendszer. Ha sikeres az azonosítás, jelzi az applikáció.