Mégis lehettek kínai katonák az ukrán fronton, bár Peking tagadja

51 kínai állampolgár köthetett szerződést az orosz Védelmi Minisztériummal, közülük többen megjárták az ukrán frontot is - közölte a Meduza.

Orosz lapértesülések szerint 2023 júniusa és 2024 májusa között a kikért toborzási adatok alapján legalább 51 kínai állampolgár teljesített szerződéses katonai szolgálatot egy moszkvai toborzóponton. Csak 2023 júliusában nyolcan kérték felvételüket a seregbe.

A rendelkezésre álló információk szerint a kínai állampolgárok többsége röviddel azelőtt érkezett csak Moszkvába, hogy felvételüket kérték volna, volt olyan is, aki már aznap, amikor megérkezett, be is jelentkezett a toborzóponton.

A legfiatalabb szerződéses kínai katona 20, a legidősebb 51 éves volt, legtöbbjük sorsa ismeretlen, de legalább egy közülük életét vesztette az ukrán fronton, amiről egyébként az ukrán sajtó is beszámolt: a 38 éves Rui Zhao 2023 szeptemberének végén írta alá a szerződését, és még ugyanebben az évben decemberben ölték meg a Zaporizzsja megyében.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kedden posztolt arról, hogy elfogtak két, az oroszok oldalán harcoló kínai katonát ukrán területen. A katonáknál kínai személyazonosító okmányokat, bankkártyát és más személyes adatokat is találtak, amelyek alapján be tudták azonosítani az állampolgárságukat. Zelenszkij később azt nyilatkozta, hogy információi szerint összesen 155 kínai állampolgár harcol Oroszország oldalán Ukrajna ellen.

Our military has captured two Chinese citizens who were fighting as part of the Russian army. This happened on Ukrainian territory—in the Donetsk region. Identification documents, bank cards, and personal data were found in their possession.



