Kár, hogy Lázárnak elege van a luxizásból, mert neki is elég jól megy

„Nekem személyesen teljes egészében elegem van a luxizásból, a repülőzésből, a jachtozásból és az egészből, amit néhány ember ebben az országban a megteremtett lehetőséggel csinál.”

Lázár János kisvárdai fórumának egyik legtöbbet idézett mondata biztosan ez volt. A másik pedig ez:

„Azokat a NER-eseket, akik kullancs módon ránk telepedtek és visszaéltek a megteremtett lehetőséggel, valóban eljött az ideje, hogy lesöpörjük magunkról, annak érdekében, hogy a ránk szavazók bizalmát meg tudjuk tartani.”

Az építési és közlekedési miniszter utóbb az egész kullancsozást próbálta átkeretezni, és Magyar Péterre irányítani, miközben állította, hogy Orbán Viktor ugyanúgy él, mint 25 évvel ezelőtt, és a luxizás, repülőzés, jachtozás témakörét is igyekezett eltávolítani a miniszterelnöktől és családjától, utóbb a 444-nek már azt magyarázta, hogy ezen megjegyzése csak azokra vonatkozott, akik „az államtól lehetőséget kapnak és a lehetőséget arra használják föl, hogy fölösleges dolgokra költsék a pénzüket, ahelyett, hogy ezt befektetnék a köz, a haza vagy a gazdaság javára.”

És miközben Lázár szavait nem nehéz fejben összetársítani a feszültségekkel járó munkát jachton levezető Mészáros Lőrinccel, a Maldív-szigetekre magángéppel kiruccanó Orbán Sáráékkal, vagy éppen Rogán Antal feleségével, aki (ezek szerint nem magántulajdonban lévő) dizájnercuccokban szeret pózolni luxushotelek luxuspanorámás luxuserkélyein luxusnapsütésben, azért őt magát sem kell félteni.

És bár nem könnyű a jó építési és közlekedési minisztert mondjuk egy 120 millás krokodilbőr Hermés táskával vagy gyémántokkal kirakott fehérarany viperás karkötővel elképzelni, mindazonáltal a luxizástól megcsömörlött Lázár maga sem veti meg a minőségi darabokat.

Látványos példa következik.

Lázár legfrissebb vagyonnyilatkozatában 19 pótlap kellett ahhoz, hogy fel tudja sorolni az összes szántót, erdőt, szőlőt és legelőt, ami a birtokában van, a festményeivel és műtárgyaival kapcsolatban viszont elég szűkszavú volt:

Egy olvasónk viszont emlékeztetett minket arra, hogy a miniszternek valójában elég jó ízlése van.

2020 októberében a Válasz Online közölt interjút Lázár Jánossal, aki hódmezővásárhelyi otthonában, „ zöld zakóban, nyakkendőben”, készségesen válaszolgatott a lap kérdéseire. Készült róla jó néhány kép is, köztük ez:

Íme - ha valaki elfelejtette volna már - a 2020-as év Lázárja, a száműzetését töltő, selyemzakós-szakállas Lázár, aki a nagypolitika színpadáról leléptetve főként a mezőhegyesi ménesbirtok felett diszponál, és Churchillről ad ki könyvet.

Mögötte díszes enteriőr, ami megér néhány pillantást.

photo_camera Fotó: Voros Szabolcs/valaszonline.hu

Balról jobbra haladva a következőket láthatjuk:

Batthyány Gyula: Lovaspóló, 1908. Gróf Batthyány Gyula az arisztokrácia életképeit különös érzékenységgel megörökítő festőművész, hasonló témájú művét az 1910-es évekből 44-60 millió forintra becsülték. Batthyány egyébként a férfiakhoz vonzódott, 1952-ben egy koncepciós perben minden vagyonát elkobozták és 8 év letöltendő börtönbüntetésre ítélték. 5 évvel később szabadult, egykori inasánál talált menedékre. Hatvany Ferenc: Önarckép, 1910 körül. Báró Hatvany Ferenc elsősorban márványtestű női aktjaival, illetve portréival, tájképeivel írta be magát a művészettörténetbe, emellett jelentős műkincsgyűjtő is volt. Egy hasonló olajképét 2017-ben 2,5-3,5 millió forintra becsülték. László Fülöp: Hulló levelek, 1895. László Fülöp korának egyik legnagyobb portréfestője volt, főként királyokról, királynőkről, főnemesekről és kiemelkedő közéleti személyiségekről készített portréival vált ismertté (és rendkívül gazdaggá). Ahogy ő maga fogalmazott: „történelmet festek, nemcsak egyéneket”. A Hulló levelek László egyik legismertebb zsánerképe, 2001-ben a Polgár Galéria árverésén ugyan nem kelt el 2,2 millió forintos kikiáltási árán, de az aukciót követően budapesti magángyűjteménybe került. Hasonló méretű képei közt van olyan, amelyet ma 18-24 millió forintra becsülnek. Johann Elias Ridinger rézmetszet. Johann Elias Ridinger német festő, rézmetsző a 18. század rokokó stílusjegyeit magukon hordozó rézmetszetein leggyakrabban lovakat, kutyákat, vadászjeleneteket mutatott be. A Lázár falán látható szarvasos rézmetszethez az eBay-en röpke 150 ezer forint körüli áron hozzá lehet jutni, hasonló tematikájú műve a Vaterán már 36 ezer forintért megvásárolható.

+1. Copf stílusú írókomód, 18-19. sz. fordulója. A copf stílus egyfajta átmenet a barokk-rokokó időszak és a klasszicizmus között, elnevezését a kedvelt fonott füzérdíszről kapta, mely a copfos parókákra emlékeztet. A stílust józanság, hűvös elegancia jellemzi. Nem igazán látni, hogy Lázár írókomódja milyen, de hasonló darabokat párszáz ezer forinttól másfél millióig lehet időről időre találni.

És ez csak egy fotó, amin felsejlik a lázári luxizás mibenléte, alig néhány festményen keresztül. Ráadásul nem is mostanság készült. Hogy ezek a műtárgyak jelenleg is Lázár falán vannak-e, azt persze nem tudjuk, hiszen a politikus folyamatos adásvételben van, önbevallása szerint is.

És bár persze a műkincsgyűjtés kevésbé látványos sport, mint jachton jegeskávét kortyolgatni vagy luxusutazásokon luxusruhákban pózolni, azért szintén nem olcsó mulatság.

Persze Lázárnak erre is volt korábban válasza, amikor a 444-nek azt fejtegette: a választópolgárok döntik el a rendelkezésre álló információk alapján, hogy kinek szavaznak bizalmat. Ő pedig már hatszor lett újraválasztva, pedig a vagyonosodása minden kampányidőszakban téma szokott lenni.

Ettől még a kérdés kérdés marad: melyik luxizás az, ami már Lázárnak is sok, és mi az, ami még belefér?