Magyar Péterék szentendrei rendezvényéről is bilincsben vittek el egy ideges ellentüntetőt

Megzavarta Magyar Péterek szentendrei rendezvényét vasárnap hazaárulózó, Tisza-ellenes tüntetők kis csoportja (olyan kicsit, hogy az esetről készült videó elején látszik, volt, aki a két táblát is tartott). Az esetről a pártelnök számolt be a Facebook-oldalán, ahol azt írta: „ Szentendréről is elvittek bilincsben egy Orbán-janicsárt a rendőrök”.

Az elmúlt hetekben számos erőszakos incidens érte a Tisza párt fórumain, kitelepülésein résztvevő aktivistákat. Volt, aki előbb a pultot próbálta felrúgni, majd akasztással fenyegette a tiszásokat azok kelenföldi rendezvényén – ő felbukkant Bayer Zsolt szombati tüntetésén is –, volt, aki addig ordítozott és lökdösődött, hogy a mostanihoz hasonlóan bilincsben vitték el, majd garázdaság miatt eljárás is indult ellene, volt, aki hangosan zsidózva támadt rájuk, megesett, hogy egy olyan boltos rugdosódott a Tisza standjánál Pesterzsébeten, akiről kiderült, hogy egy maffiózó embere volt, de balhézott tiszás pultnál fideszes polgármesterjelölt és Bede Zsolt is. Egy egri támadó esetében már ítélet is született, ő 3 évet kapott.

Hogy a mostani esetben milyen jogcímen indul eljárás, azt egyelőre nem tudni, a Police.hu-n cikkünk megjelenéséig semmit nem írtak az esetről.